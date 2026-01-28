Quién es Ana González Herdaro, la socialista que sustituirá a Ábalos en el Congreso

La alcaldesa de Llaurí (Valencia), Ana María González Herdaro, va a ser la sustituta del exdirigente socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos en su escaño en el Congreso tras renunciar éste a su acta de diputado por Valencia.

La Mesa del Congreso se ha reunido telemáticamente para calificar el escrito de renuncia registrado Ábalos, con lo que la renuncia es efectiva desde este miércoles.

Se ha informado a la Junta Central Electoral ya para que expida la credencial del siguiente puesto en la lista electoral.

Retirada del carnet tras dar positivo en alcoholemia

Ana María González Herdaro dio positivo, en abril de 2021, en un control de alcoholemia realizado por la Policía local de Valencia y aceptó pagar una multa de 960 euros y la retirada del carnet de conducir durante 8 meses.

Al conocer lo sucedido, el PSPV-PSOE le abrió un expediente informativo para analizar lo sucedido y valorar las posibles repercusiones, que según han informado fuentes cercanas a la alcaldesa fue archivado.

Estas fuentes señalan que a pesar de este incidente González obtuvo el respaldo mayoritario de sus vecinos y revalidó el cargo de alcaldesa en 2023.

Lamentan que la denuncia "que se hizo viral en su momento" y ya está "amortizada" vuelva a hacerse pública cada vez que sale su nombre al ser la siguiente en la lista del PSPV-PSOE en el Congreso para sustituir a Ábalos. González, añaden, aceptará el acta de diputada, un cargo que es "totalmente compatible" con su puesto en la alcaldía.

La renuncia de Ábalos, ya efectiva

Ana María González Herdaro podría tomar posesión del escaño en el primer pleno que se celebre, el 10 de febrero, si la Junta Electoral Central ha tramitado para dicha fecha su designación.

Con la renuncia de Ábalos, que estaba en el Grupo Mixto, el PSOE gana un diputado más para sus filas, que puede ser determinante en algunas votaciones dada la actual fragmentación de la Cámara baja.

Herdaro es licenciada en Derecho por la Universitat de Valencia, es militante del PSOE desde 1995 y en la actualidad, además de alcaldesa, es secretaria general del PSPV-PSOE en Llaurí.

Tiene además los cargos orgánicos en el partido de secretaria de Política Autonómica y de Apoyo a los grupos en la oposición de la CEP, miembro del Comité Nacional y forma parte de la ejecutiva provincial en el área de formación y adjunta a Organización.

Desde agosto de 2023 es además asesora del grupo socialista de la Diputación de Valencia.