La renuncia al acta de Ábalos facilita las cuentas al Gobierno: la abstención de Junts permitiría sacar sus medidas

Finalmente, José Luis Ábalos ha entregado su acta de diputado. Y esto tiene una consecuencia directa: el PSOE recupera un escaño en el Congreso. En esta legislatura tan compleja cada número suma y este puede tener una gran trascendencia.

A partir de ahora, una simple abstención de Junts podría ser suficiente para sacar adelante iniciativas, sin necesidad del voto afirmativo de los diputados de Carles Puigdemont.

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE ha formalizado su renuncia al acta de diputado por Valencia ante la Mesa del Congreso, una decisión que llega dos meses después de su ingreso en prisión provisional. Ábalos justifica su paso atrás al considerar que no puede "sostener" el escaño en su actual situación procesal y que necesita centrarse en ejercer su "derecho de defensa y el amparo" de su "inocencia".

Valdría con la abstención de Junts

Desde el punto de vista parlamentario, el movimiento es importante. El PSOE recupera el escaño que perdió cuando Ábalos decidió no renunciar y pasó al Grupo Mixto y que posteriormente quedó suspenso con su entrada en prisión. Ahora, el bloque de investidura vuelve a sumar un voto más y rebaja la dependencia directa de Junts.

Este nuevo escenario permite al Ejecutivo jugar con la abstención de los independentistas catalanes para sacar adelante sus medidas, siempre que el resto del bloque vote a favor. No obstante, ese equilibrio sigue siendo delicado. Las últimas posiciones de Podemos, pese a la mejora de relaciones que podría derivarse de la regularización migratoria, hacen que no todas las votaciones estén garantizadas.

Ábalos ingresó en prisión provisional en noviembre junto a su exasesor Koldo García por su presunta implicación en la trama de las mascarillas. La semana pasada, el Tribunal Supremo confirmó la prisión sin fianza para ambos al considerar que es "adecuada" para evitar el riesgo de fuga. Tras esa decisión judicial, el exministro optó finalmente por dejar un acta que había conservado hasta ahora pese a encontrarse en la cárcel.