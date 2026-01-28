Rafa Latorre, sobre la renuncia como diputado de Ábalos: "Sánchez sigue a la tarea de recoser el Frankenstein"

Cómo se ha empleado Kristin con España. Ya se marcha, eh, esta visitante tan molesta que ha dejado millares de incidencias en toda la península y además de la nieve un viento helador que en algunas provincias ha tenido peligro, porque ha derribado árboles y porque ha agravado mucho el efecto de la nevada y el chubasco.

El viento preocupa mucho en Almería a esta hora. Peligro extraordinario dice la alerta a causa de vientos de hasta 130 kilómetros hora. Además de provocar el cierre de colegios, alterar redes eléctricas y dejar copiosas nevadas en áreas de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha, la borrasca Kristin ha cortado más de 170 carreteras.

Muchos conductores se han quedado atrapados a otros los han desviado, así que vamos a ver cuál es la situación de las principales vías españolas a esta hora en conexión con la DGT.

La renuncia de Ábalos a su acta como diputado

José Luis Ábalos deja de ser diputado. Las razones son algo difusas y en cualquier caso sometidas a un juicio de intenciones. ¿Por qué ha dejado ahora el escaño y no antes? Dicen que quiere cobrar la jubilación, porque al tener los derechos como diputado suspendidos tras su ingreso en la cárcel, ni cobraba ni votaba. Lo primero le importaba mucho a él, que estaba pasando verdaderos apuros económicos. Y lo segundo le importa sobre todo al PSOE.

Porque este es un hecho que trasciende de lo personal. Ábalos tenía suspendido el derecho de votar en el Congreso y su escaño ahora lo va a ocupar una diputada socialista que viene a sumar al grupo que sustenta el Gobierno y esto en plena tarea de reconstrucción de algo que pueda ser llamado mayoría parlamentaria.

Y dirán ustedes ¿tanto importa un sólo voto? Desde luego que sí, en este que llamamos de forma exagerada legislatura cada voto es crucial y prueba de ello es que desde hoy ya solo se necesita la abstención de Junts para sacar adelante algunas iniciativas en el filo de navaja.

Pedro Sánchez sigue a la tarea de recoser el Frankenstein y va celebrando algunos avances. A Podemos ya se lo ha atraído con la regularización de inmigrantes. Ya está preparando un decreto para transferir la competencia de inmigración a Cataluña y así ganarse a Junts.

¿Cómo? ¿Qué se va a ganar a Podemos facilitándole la acogida y a Junts la expulsión? Bueno, es que Sánchez no es ni pro ni antiinmigración. Es lo que convenga y en este momento conviene ser ambos: pro y antiinmigración. Antiinmigración en Cataluña, probablemente en el País Vasco y proinmigración en el resto de España.

Leo en El País: El traspaso de la inmigración a Cataluña se abre paso: Junts acepta cambiar el preámbulo de la ley que rechazaba Podemos. Ione Belarra, que acusó de "racista" al partido de Puigdemont, matiza el rechazo y Míriam Nogueras descarta tocar “un pelo” del articulado.

Al PNV ya se lo ha ganado tras la reunión con Pradales y prometerle la gestión de los aeropuertos y un nuevo cálculo -por supuestísimo al alza- del cupo vasco… A Bildu no tiene que ganárselo porque le basta con el blanqueamiento, no necesita nada más.

Así se va recosiendo el Frankenstein, aunque es verdad que en el proceso se produce muchos accidentes

Sánchez y su descuido con el video sobre la votación de omnibus

Hoy los grupos que han tumbado el decreto botillo del Gobierno han explicado sus razones. Aunque nada tan ilustrativo como fijarse en los detalles del vídeo que grabó Pedro Sánchez para culpar a la oposición de su derrota parlamentaria. ¿Lo recuerdan?

Ayer les hablábamos de lo obsceno del contenido de este vídeo. Esta alusión pornográfica a los abuelos… y lo poco creíble que es Sánchez cuando pretende fingirse empático. Cuánto más empático quiere parecer menos creíble resulta.

Bueno, hoy unos malévolos se han fijado en un detallito nada marginal. El reloj del presidente. No, no se refieren a la marca. Lo importante es la hora que marca. El vídeo se grabó en torno a las 13 horas, según marca el reloj que el líder del Ejecutivo lleva puesto en la grabación.

O sea que todo es un pamema. Se grabó antes de la votación e incluso del debate. Porque el Gobierno sabía perfectamente que le tumbarían el decreto y los pensionistas les importan muchísimo menos que poder decir que la malvada derecha le quiere hurtar las pensiones.

Basta con escuchar hoy a la ministra de Seguridad Social Elma Saíz en Más de Uno de Onda Cero por qué no ha tramitado un decreto particular solo con la actualización de las pensiones teniendo como tiene garantizada una mayoría abrumadora.

La jugada ha sido tan torticera que no ha colado. Hasta el PNV le ha afeado que ande haciendo triquiñuelas y trampitas que además ya no cuelan.

El Gobierno no confirma si está negociando con Junts una iniciativa para actualizar las pensiones. Con el PP desde luego no lo quiere negociar, aunque en realidad bastaría con que apoyaran la proposición que registraron en Noviembre.

Hoy ha sido muy ilustrativo escuchar a Miriam Nogueras en TVE, ante la insistencia de la presentadora para que asumiera el argumentario oficial, Nogueras ha reiterado que a Junts no la van a volver a engañar.