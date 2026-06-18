Qué pasó con Pilar Rahola y por qué la investiga la Fiscalía

La Fiscalía de Barcelona investiga a la periodista catalana Pilar Rahola por un delito de incitación al odio y complicidad con el genocidio tras su defensa a Israel.

La investigación llega después de que dos integrantes de la Organización Juvenil Socialista (OJS) de Cataluña denunciarán a la comunicadora por animar al "genocidio" contra la población palestina en sus intervenciones.

En concreto, la formación la acusa de negar, banalizar y justificar públicamente el genocidio que sufre la Franja de Gaza, así como de tener "vínculos con el sionismo e Israel". La denuncia fue presentada el pasado 25 de febrero y sostiene que la periodista no actúa de manera desinteresada: "Responde a una campaña de propaganda sionista destinada a generar un clima de hostilidad contra la población palestina mientras blanquea la responsabilidad de los genocidas", sostiene la organización.

¿Quién es Pilar Rahola?

Pilar Rahola es una periodista, escritora, analista política y expolítica catalana. Licenciada en Filología Hispánica, inició su trayectoria en el ámbito del periodismo y la comunicación, aunque alcanzó una mayor proyección pública durante la década de 1990, cuando fue diputada en el Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Tras abandonar la política institucional, Rahola se consolidó como colaboradora habitual en prensa, radio y televisión, participando en numerosos programas de debate y análisis de actualidad.

La Fiscalía abre diligencias contra la periodista

Tras quedar presentada la denuncia, la Fiscalía ha procedido a admitir la demanda y a abrir diligencias preprocesales. Será entonces cuando el Ministerio Fiscal deberá comprobar los hechos denunciados y determinar si tienen la suficiente relevancia como para llevar el caso ante un juez.

El pasado 12 de junio, la Fiscalía comunicó que aceptaba la demanda y que encargaba a la sección especializada en delitos de odio y discriminación el inicio de diligencias. Por ello, será la Fiscalía de Delitos de Odio quien va a asumir toda la investigación, con la colaboración de la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de los Mossos d'Esquadra.

Una denuncia amparada en el Código Penal

Tal y como señalan desde la Organización Juvenil Socialista, la denuncia queda amparada por los artículos 510 y 607 del Código Penal de "incitación al odio y complicidad con el genocidio".

Una de las peculiaridades es que los dos denunciantes son los mismos jóvenes acusados por haber lanzado pintura roja a la ex diputada durante una conferencia en octubre de 2024.