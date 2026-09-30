Por qué el Gobierno retrasa hasta mañana el decreto sobre la renovación automática de los alquileres

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre la Vivienda y que prevé "medidas urgentes" para proteger la "función social de la vivienda".

El citado texto incluye medidas como la prohibición de los desahucios hasta 2030, se limitan las subidas de las rentas, se prohíbe la compra especulativa por los llamados "fondos buitre", se regula el alquiler de temporada y habitaciones, se incluyen deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para los propietarios que bajen el alquiler, entre otras.

No se ha publicado en el BOE el segundo decreto acordado in extremis en el Gobierno de coalición, el que incluye la renovación automática de los alquileres. La publicación de este segundo Real Decreto Ley de "medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual" será este jueves.

Se da la circunstancia de que si este decreto sale publicado el jueves, entra en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE, o sea, el viernes, el mismo día en el que la norma puede ser revocada en el en el pleno extraordinario que abordará ambos textos.

Por qué ha separado los decretos el Gobierno

El Ejecutivo explica que el hecho de haber publicado este miércoles uno de los decretos aprobado el martes por el Gobierno y mañana el segundo responde a que la última norma publicada es la que prevalece.

De esta forma, mientras este segundo decreto establece que los contratos son indefinidos, el primero de los dos decretos, el único que se ha publicado este miércoles, los fija hasta diciembre de 2028.

Según ha explicado Rafa Latorre en Más de uno, este segundo decreto se ha hecho "para contentar" a la parte de Sumar porque viene a modificar una disposición del decreto que se publica hoy.

En cualquier caso, ambos reales decretos ley se llevarán este viernes al Congreso de los Diputados para su convalidación sin que de momento estén asegurados los votos necesarios para que salgan adelante, especialmente este segundo que recoge la prórroga automática del alquiler. Se prevé que voten en contra no sólo PP y Vox sino también Junts y el PNV.

Sumar exige que se publique ya

Por su parte, Sumar ha exigido que se publique "de inmediato" en el BOE el segundo decreto de vivienda que hace referencia a la prórroga automática de los contratos de alquiler, al tiempo que ha apelado al voto a favor de Podemos de las propuestas del Gobierno: "Siempre hay que votar lo que sea mejor para la clase trabajadora".

El portavoz de Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha respondido así, en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la razón que ha llevado al Gobierno a publicar este miércoles en el BOE sólo uno de los dos decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros, el acordado con Junts, retrasando a este jueves la publicación del segundo, el de la renovación automática de alquileres.