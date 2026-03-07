El PSOE reconoce que el choque entre Sánchez y Trump les beneficia para las elecciones de Castilla y León

Las tensiones entre Estados Unidos y España desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca comenzaron con la negativa del Gobierno español a aportar el 5% del PIB en defensa que exigía Washington. Después, se produjeron los ataques de EEUU e Israel contra Irán y la nueva negativa del Gobierno español: a que las fuerzas estadounidenses utilizaran las bases militares españolas de Rota y Morón para su ofensiva en Oriente Medio.

Pedro Sánchez se colocó así en el punto de mira de Trump y en el centro de sus ataques. Primero, amenazó con "cortar todo el comercio" con España y, tras la rueda de prensa del 'No a la guerra' del presidente del Ejecutivo español, el mandatario estadounidense llamó país de "perdedores" a España. En medio, la portavoz de la Casa Blanca aseguró que España había decidido "cooperar" con el ejército estadounidense, pero fue desmentida "tajantemente" por el ministro Albares horas después: "Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España".

El impacto de esta decisión sobre el electorado

Lo que está claro es que la postura de Pedro Sánchez ha originado un debate en el que el presidente del Gobierno parece que no está saliendo muy mal parado a nivel internacional. A pesar de las críticas recibidas en España por parte de la oposición, varios líderes europeos se han alineado con él en su posición contraria a la guerra de Irán.

Moncloa analiza el impacto que esta decisión puede tener en términos electorales para la izquierda, sobre todo después de que el presidente reconociera, tras el fracaso en Aragón y Extremadura, la necesidad de movilizar al votante progresista: "Nuestro electorado se está quedando en la abstención y creo que tenemos que analizar exactamente por qué no acuden a votar".

Fuentes socialistas se han mostrado convencidas -en declaraciones a Servimedia- de que el "choque" entre Pedro Sánchez y Donald Trump les va "bien" y más de cara a movilizar a los castellanoleoneses para que acudan a las urnas el próximo 15 de marzo: "Lo que está claro es que no vamos a ser cómplices de una guerra que es mala para nuestro país y para la gente", han afirmado.

Desde el partido, también han criticado el "seguidismo ciego" que hace el PP a Donald Trump y han presumido de que su "mejor baza" en Castilla y León es el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el artífice del primer 'No a la guerra' de 2003 con el conflicto en Irak.