El PSOE rechaza las críticas por no anticipar la crisis de Ceuta: "Desde el asfalto de Madrid es muy fácil opinar"

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha respondido a las críticas contra el Gobierno por parte de la mayoría de grupos parlamentarios por no prever la crisis de Ceuta, a pesar de la información que tenían disponible: "Desde el asfalto de Madrid es muy fácil opinar".

En una entrevista en RNE, la portavoz ha defendido que la situación en los días previos a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad "no era extraordinaria", sino la habitual "de todos los veranos" y ha defendido que "nadie pudo predecir" la llegada de más de 70.000 personas en 48 horas.

Nadie pudo adivinar ese asalto masivo

Los avisos que se lanzaron, según Mínguez, formaban parte de la normalidad y no indicaban que fuera a producirse el "asalto masivo" que acabó ocurriendo. Además, ha recalcado que Ceuta, al ser una ciudad fronteriza, vive circunstancias parecidas "casi todos los veranos", al igual que ocurre en otros lugares de llegada habitual de migrantes como "Canarias o Italia".

"El propio CNI, la policía fronteriza, ellos prevén movimientos de gente, avisos, preavisos y se refuerzan y se coordinan, pero lo que nadie pudo adivinar, lo que nadie pudo predecir es que hubiera ese asalto masivo", ha incidido.

Críticas contra PP y Vox por sus propuestas

En la misma entrevista, Mínguez ha cargado contra PP y Vox, quienes consideran que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba sobre aviso, pero no actuó. Por ello, les ha acusado de aprovecharse de la situación y convertir la ciudad en "un caladero de votos" con propuestas que, además de ser ilegales", son "inhumanas" y no contribuyen a que se recupere la normalidad.

"Ceuta no puede ser escenario ni convertirse en batalla electoral, ni se pueden aprovechar de Ceuta para conseguir votos. Lo que tenemos que hacer todos es ayudar a Ceuta", ha instado Mínguez. Además, considera que en esos 40 documentos todo el mundo puede ver el grado de acierto y de información que manejaba el Gobierno.

"En los informes dice lo que dice; lo que no dice es lo que pretenden que digan, y ahí siguen y siguen buscando", ha dejado claro la portavoz socialista, que ha reiterado que ni el CNI ni la policía fronteriza pudieron "adivinar ni predecir" que hubiera ese asalto masivo a nado.

El PP se lanza contra Elma Saiz en el Senado

Por su parte, el PP ha abierto una ofensiva en el Senado contra la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al cuestionar la "rapidez" con la que reaccionó su departamento tras el asalto a Ceuta y criticar que a estas alturas no haya ofrecido una cifra "precisa" de los inmigrantes irregulares que siguen en la ciudad autónoma. A su entender, debe aclarar cuántos migrantes hay en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y cuántos fuera.

Así figura en la batería de preguntas que han registrado en el Senado --a las que ha tenido acceso Europa Press-- la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, y la senadora ceutí del PP, Cristina Díaz, cuando se cumplen más de 40 días de la entrada masiva de migrantes.

En esa batería de preguntas, Alicia García y Cristina Díaz exigen a la ministra que aclare "cuántas personas, de las que "accedieron irregularmente a Ceuta" a finales de julio "permanecen actualmente" en la ciudad autónoma. También emplazan al Ministerio de Elma Saiz a detallar "cuántas están plenamente identificadas y cuántas continúan pendientes de identificación o reseña".