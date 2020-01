Consejo de ministros

Según el PSOE, Delcy Rodríguez pasó por Barajas pero no pisó suelo español, sino por un territorio internacional. Jurídicamente no está claro que el suelo del aeropuerto -por mucho que no se pase el control de pasaporte- no sea español. Pero al margen de eso, sigue sin quedar claro para qué fue José Luis Ábalos a ver a la vicepresidenta de Venezuela.