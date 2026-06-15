El PSOE no cierra la puerta a querellarse contra Leire Díez: "Nadie dice que no lo vayamos a hacer"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, asegura que el partido no descarta presentar una querella contra la exmilitante socialista, Leire Díez, y afirma que se está estudiando el caso y viendo toda la documentación: "Nadie dice que no lo vayamos a hacer; en ningún momento se ha descartado ni se ha dicho que se vaya a hacer de manera inmediata".

Mínguez también aseguró que ella jamás había visto a Leire Díez en Ferraz: "Me pueden mirar el teléfono, no tengo ni su número", y sobre la reunión de Díez con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE recordó que González ya dio sus explicaciones y emitió un comunicado, por lo que "cada cosa a su tiempo y confianza en las personas".

Asimismo, insistió en que el PSOE "no se esconde", al contrario, "demuestra máxima transparencia".

Un "calendario judicial con mucha prisa"

Durante una entrevista el sábado con RNE, Mínguez advirtió de que se estaba poniendo "un calendario judicial con muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano". La portavoz insistió en que en el PSOE no existía financiación irregular y recordó que la UCO había entrado en la sede de Ferraz en dos ocasiones y siempre había encontrado "colaboración máxima": "A diferencia del PP, que cuando la UCO entra por la puerta, los papeles salen por la ventana".

Sobre la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el juez la próxima semana, reiteró que confiaba en la Justicia y en la presunción de la inocencia y reprochó "las prisas" en los temas judiciales que afectaban a la izquierda, frente a "la lentitud" en estos mismos asuntos cuando perjudican a la derecha, recordando que el exministro Cristóbal Montoro estaba imputado desde hacía un año "y todavía nadie" le había llamado a declarar.

"Confianza plena" en Zapatero

Mínguez insistió también en la "confianza plena" que tenía en el expresidente Zapatero: "Defendemos la agenda de expresidente Zapatero, defendemos la figura como persona y confianza absoluta en lo que tenga que decir".

Respecto a la sentencia del juicio al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, comentó que no podía responder "por una persona que no es militante desde hace dos años y medio".

En relación a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ha sido llamada a declarar como testigo por el juez Santiago Pedraz que investiga el caso Leire Díez, Mínguez afirmó que Narbona estaba "tranquila": "Conocía a las personas (en referencia a Leire Díez), pero por conocer a las personas uno no es culpable. En este país existe el derecho de reunión, se están haciendo grandes titulares para tapar lo importante que es la agenda política, económica y social que está desarrollando el Gobierno".