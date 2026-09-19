PSOE acusa a Vivas de seguir las órdenes de Feijóo en Ceuta: "Es un mal virus que infecta a sus dirigentes"

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha arremetido contra el PP por su gestión en materia migratoria durante su intervención en la Conferencia Política del PSPV-PSOE. La dirigente socialista ha reprochado así al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que haya renunciado a colaborar con el Gobierno central para someterse a la "estrategia" del Partido Popular. Además, ha aprovechado su intervención para criticar la actuación del PP respecto a la suspensión del voto de la 'ley de nietos' en el Supremo.

Torró ha lamentado que Vivas haya pasado de "tirar del carro junto al Gobierno, como había hecho en otras ocasiones, a poner palos en las ruedas" en cuanto a la gestión de la crisis migratoria. "Si no quiere colaborar, al menos que no ponga las cosas difíciles", ha sugerido Torró. Con todo ello ha asegurado que Feijóo actúa como "un mal virus que está infectando no solo la política española, sino también a sus dirigentes" llevándoles a competir con "la ultraderecha de Vox".

Sobre esto, la dirigente socialista ha reivindicado la gestión del Gobierno central ante la crisis migratoria, con "más de trescientos millones de euros para proteger los servicios públicos, la economía y a los autónomos y trabajadores ceutíes", el incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la creación de más de 6.000 plazas para atender a los migrantes.

Torró acusa al PP de arrastrar al Supremo con la 'ley de nietos'

Más allá de la situación en Ceuta, la socialista ha dirigido sus ataques durante su intervención hacia la paralización del voto para la 'ley de nietos'. Torró ha acusado al PP de "arrastrar" al Tribunal Supremo en su "cruzada contra el derecho de voto de miles de personas", a raíz de la suspensión del voto de los nacionalizados. "El peligro no fue ni es ni podrá ser votar, el peligro es que peligre el voto", ha advertido Torró. Con todo ello, Rebeca Torró ha reclamado al Alto Tribunal revertir la medida cautelar y ha advertido que la postura del PP responde a un sentimiento de "nostalgia por esos tiempos más oscuros de nuestro país".