El primer juez del caso Leire apunta a "otras personas de mayor jerarquía" dentro de la trama

El juez Arturo Zamarriego, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, ha apuntado en la última resolución judicial que Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, imputados en un primer momento por diversos delitos, podrían pasar a un segundo plano dentro del entramado.

Según la resolución, podrían existir "otras personas de mayor nivel de jerarquía" dentro de la cloaca, algo que hasta ahora no se contemplaba. De esta forma, las tres personas investigadas por el juez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias podrían pasar a ser piezas secundarias.

No obstante, será el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el encargado de continuar con la investigación después de que Zamarriego haya cedido la causa. La resolución judicial fechada el pasado 11 de agosto ordena remitir todo el sumario a Pedraz al considerar que ya es imposible mantener separadas ambas investigaciones debido a su unión.

Además, Zamarriego recuerda que Pedraz investiga "una supuesta trama formada por políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios que se confabularon para 'desestabilizar' los procesos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno".

Cerdan habría pagado a la exmilitante por sus servicios

El magistrado asegura también que, tras los registros efectuados en viviendas y empresas, Díez "habría contado con el impulso y soporte intelectual y/o financiero de Santos Cerdán, quien habría acordado remunerar a Leire Díez por sus servicios con los fondos del partido".

Asimismo, también quedan señalados el exdirigente socialista Gaspar Zarrias y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, al considerar que "habrían prestado sus sociedades mercantiles como vehículo para canalizar dichos pagos", y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por supuestamente "haber emitido las oportunas órdenes de encargo sobre las que se habrían emitido mendaces facturas que permitieron la transferencia de fondos con destino a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset".

Se unen las investigaciones

Zamarriego recuerda que la ley establece que "cada delito dará lugar a la formación de una única causa", y que "los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto lo hagan conveniente".

Por ello, el magistrado asegura que "no cabe duda de que los presuntos delitos que se investigan en las presentes Diligencias Previas tenía por finalidad neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la UCO sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes del Partido Socialista Obrero Español", y "aparecen indisolublemente unidos a los delitos objeto de investigación del Juzgado Central de Instrucción".

Ante esta situación, Zamarriego, sugiere una jurisdicción única que posibilitaría una investigación más ágil y en mejores condiciones, dirigida por un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.