El presidente de Plus Ultra niega trato de favor del Gobierno: "nadie nos ha regalado nada"

El presidente de Plus Ultra, actualmente investigado por presunto blanqueo de capitales y vínculos con el rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea en 2021, lo niega todo.

Julio Martínez asegura que ni hubo trato de favor, ni nadie le regaló nada a la compañía que preside y se defiende de todas las acusaciones que implican a su compañía.

Niega -por tanto- que Plus Ultra tenga un solo avión, que no haya cumplido los requisitos para acceder a las ayudas oficiales, que tenga su sede en Panamá, que sea en parte propiedad del gobierno de Venezuela, que haya transportado alguna vez oro ilegalmente, o formado parte de una trama organizada para esquivar controles de policía y guardia civil.

No hubo trato de favor ni ayudas ilícitas

En su primera intervención, Martínez Sola, ha sido contundente: "No hubo procedimiento excepcional al margen de la norma. No hubo trato de favor ni injerencias indebidas. No hubo ayudas ilícitas. Hubo un proceso reglado con informes y condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo". Y concluía Martínez Sola con una frase que según él lo resume todo: "Nadie nos ha regalado nada".

