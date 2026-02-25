Comisión Koldo

El presidente de Plus Ultra niega trato de favor del Gobierno: "nadie nos ha regalado nada"

"No hubo trato de favor; nadie nos ha regalado nada". Con esta idea comenzaba su declaración inicial, el presidente de la línea aérea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que justifica así el reflote de la compañía por la necesidad que tuvo de ayudas oficiales en plena pandemia del COVID-19.

Ignacio Jarillo

Madrid |

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la Comisión Koldo
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la Comisión Koldo | Foto: Onda Cero/Ignacio Jarillo

El presidente de Plus Ultra, actualmente investigado por presunto blanqueo de capitales y vínculos con el rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea en 2021, lo niega todo.

Julio Martínez asegura que ni hubo trato de favor, ni nadie le regaló nada a la compañía que preside y se defiende de todas las acusaciones que implican a su compañía.

Niega -por tanto- que Plus Ultra tenga un solo avión, que no haya cumplido los requisitos para acceder a las ayudas oficiales, que tenga su sede en Panamá, que sea en parte propiedad del gobierno de Venezuela, que haya transportado alguna vez oro ilegalmente, o formado parte de una trama organizada para esquivar controles de policía y guardia civil.

No hubo trato de favor ni ayudas ilícitas

En su primera intervención, Martínez Sola, ha sido contundente: "No hubo procedimiento excepcional al margen de la norma. No hubo trato de favor ni injerencias indebidas. No hubo ayudas ilícitas. Hubo un proceso reglado con informes y condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo". Y concluía Martínez Sola con una frase que según él lo resume todo: "Nadie nos ha regalado nada".

((Seguirá ampliación))

