La presidenta de la Asociación de Fiscales, sorprendida ante la reunión entre el número dos de la Fiscalía y Leire Díez: "Es totalmente inusual"

La Fiscalía General del Estado ha confirmado que Diego Villafañe, número dos del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mantuvo al menos dos reuniones con Leire Díez y el abogado Francisco Teijelo a petición de este último. Durante esos encuentros, la conocida como "fontanera" del PSOE habría trasladado información relacionada con un fiscal anticorrupción.

A raíz de estas revelaciones, Carlos Alsina ha entrevistado en Más de uno a Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, para conocer hasta qué punto resulta habitual que un abogado solicite una reunión con un cargo de ese nivel dentro de la Fiscalía y esta sea concedida.

Dexeus ha sido contundente al respecto. "Es totalmente inusual", ha afirmado. Según ha explicado, resulta anómalo que una reunión de estas características se produzca sin una petición formal, sin cita previa registrada y sin que exista un cauce institucional claro para la recepción de la información. "La canalización de este tipo de informaciones a través de la Policía sería lo razonable", ha señalado.

Dexeus ha destacado además que, según la versión conocida, Villafañe concluyó que la documentación aportada no tenía relevancia alguna. Sin embargo, pese a ello, no se abrió ningún procedimiento formal ni se inició expediente alguno. "Todo queda opaco", ha lamentado.

Preguntada por la posibilidad de que Villafañe actuara por iniciativa propia, Dexeus ha mostrado sus dudas. "Llama mucho la atención que una persona con una responsabilidad tan relevante se tome la molestia de recibir a un abogado que no es nadie", ha señalado. A su juicio, resulta difícil pensar que no existiera algún conocimiento previo o algún contexto adicional detrás de esas reuniones.

Llama mucho la atención que una persona con una responsabilidad tan relevante se tome la molestia de recibir a un abogado que no es nadie

Critica a la estrategia de la Fiscalía

La fiscal también se ha mostrado crítica con la gestión realizada por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Considera que se ha desaprovechado una oportunidad para reforzar la credibilidad de la institución y respaldar a los profesionales que se han visto señalados por este caso. La presidenta de la Asociación de Fiscales considera que las explicaciones ofrecidas hasta ahora no han contribuido a aclarar lo sucedido, sino que han incrementado la confusión.

"Era el momento de defender a aquellos compañeros que han sido directamente cuestionados", ha afirmado. Asimismo, ha reclamado una respuesta más clara por parte de la Fiscalía que permitiera explicar qué ocurrió, reconocer posibles errores si los hubiera y adoptar medidas para evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.