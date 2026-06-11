Los cambios del PSOE respecto a Leire Díez: de "simple militante" a reconocer pagos y reuniones en Ferraz

Desde que el caso Leire Díez salió a la luz, muchas han sido las fórmulas empleadas por el PSOE para referirse a la exmilitante. Además, el partido ha cambiado varias veces de versión en lo que a la relación con Díez se refiere. Desde el primer momento hubo contradicciones, ya que algunos afirmaban que sí había trabajado para el partido, mientras que otros lo negaban rotundamente.

Si bien, todo ha dado un vuelco desde que los socialistas cántabros reconocieron que habían pagado a Leire Díez por sus asesorías en comunicación, todo después de las últimas informaciones que ha descubierto la UCO, que en el sumario enumera una serie de "gastos corrientes" como billetes de avión o tren que Ferraz pagaba a Díez.

De simple militante a reconocer que llevaba la comunicación del partido

Cuando estalló el caso Leire Díez en mayo de 2025 tras las informaciones de El Confidencial, desde el PSOE se limitaban a decir que era una "simple militante" del partido. Por ejemplo, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López dijo que lo que sabía de ella era que era "militante socialista" y como tal la conocía.

De la misma opinión se mostró la portavoz del PSOE cántabro, Ainoa Quiñones, que la calificó como "militante de base" y dijo que no tenía "ninguna vinculación ni laboral ni contractual" con el partido. De la misma opinión se mostró el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que aseguró en el Nueva Economía Forum que su partido "no tenía nada que ver" con el "asunto" de Leire Díez.

El presunto cabeza de la trama, Santos Cerdán, a día de hoy en prisión, dijo que "solo era una militante" y que no sabía a qué se dedicaba. "Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferraz ni con la organización", afirmó públicamente. La propia Leire Díez llegó a desvincularse del partido: "Mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie".

Si bien, fue la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la que confirmó que sabía quién era Leire Díez porque se encargaba de "la comunicación del PSOE en Santander". De hecho, el nombre de la presidenta socialista también aparece en el informe de la UCO, en concreto en una conversación de abril de 2024 cuando la exmilitante socialista hablaba de reconducir los ataques al presidente.

Los 45.000 euros y las 22 reuniones en Ferraz

En los últimos días, los informes de la UCO han revelado más información sobre el caso. Según el auto del juez Santiago Pedraz Leire Díez mantuvo hasta 22 reuniones en Ferraz con responsables del partido, la mayoría con Santos Cerdán. La primera se sitúa en el 26 de abril, durante el período de reflexión de Pedro Sánchez y la última el 11 de abril, aunque hubo otra más el 21 de mayo, pero fuera de la sede.

Asimismo, el PSOE ha reconocido que pagó un total de 44.859,4 euros por transferencia bancaria entre 2015 y 2017 y, según afirma, "conforme a las facturas presentadas". En su escrito, el PSOE explica que Leire Díez trabajó como autónoma dependiente para la formación en Cantabria en dos periodos: del 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017 y del 1 de marzo al 7 de septiembre de 2017, ambos inclusive. Por el primer periodo percibió 32.903 euros brutos y por el segundo, incluida la indemnización por la rescisión unilateral del contrato, 11.956 euros brutos.

Además, tal y como ha podido saber laSexta, fuentes del Ministerio del Interior han reconocido que Leire Díez disfrutó de un "servicio de contravigilancia" después de que solicitara una escolta tras la aparición de Víctor de Aldama en la rueda de prensa que concedió en junio de 2025. Según las mismas fuentes, la exmilitante puso una denuncia por amenazas y solicitó protección. También denunció posteriormente "llamadas sospechosas".