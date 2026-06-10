Pablo Pombo: "No querellarse contra Leire es una confesión directa"

La última hora judicial y los nuevos datos sobre la red de influencias en el entorno del Ejecutivo siguen generando numerosas reacciones. El periodista Pablo Pombo ha analizado en Onda Cero la figura de Leire Díez y la inacción del PSOE ante sus revelaciones: un silencio que considera del todo revelador.

El periodista ha sentenciado de manera tajante: "no querellarse contra Leire es una confesión directa, en mi opinión". Para él, el PSOE no va a emprender acciones legales contra ella por todo lo que calla, ya que "se juegan mucho con toda la información que ella tiene".

Una "francotiradora del poder político" para obstruir a la justicia

Pombo ha rechazado por completo la teoría de que la implicada actuase por cuenta propia. "Leire no era un lobo solitario. Esto no encaja con lo que estamos viendo", ha argumentado, recordando que la investigada "tenía acceso a la directora de la Guardia Civil, a la Fiscalía General y a la SEPI".

Para lograr entrar en todas esta instituciones, el periodista sostiene que se requiere una acreditación muy concreta: "una acreditación de, en mi opinión, francotiradora del poder político".

Más allá de la posibilidad de "hacer algún negocio dentro de la SEPI", el colaborador ha puesto el foco en lo que considera la clave de toda la trama: la existencia de una misión coordinada. Para Pombo, el objetivo no era otro que el de "llevar a cabo todas las operaciones encubiertas necesarias dentro de una maniobra, que en mi opinión es de obstrucción a la justicia".

Una estrategia diseñada para "saltarse todos los límites para que el presidente del Gobierno y su entorno no tengan que responder jurídicamente de cualquier presunta ilegalidad".

Para Pombo "la X de las cloacas es Pedro Sánchez"

El periodista también ha recordado que con Álvaro García Ortiz "pensábamos que no podía haber manchado más a la institución, pero parece que le infravaloramos y nos quedamos cortos", lamentaba.

Para él, la gravedad de los hechos no responde a casos aislados, sino a "una operación de Estado que busca la impunidad del poder político". Por ello, ha concluido señalando directamente a la Moncloa como el origen de toda la red: "tengo la convicción de que la X de las cloacas es Pedro Sánchez".