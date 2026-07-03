La pregunta que se hace Mamen Mendizábal tras los pactos con Vox: "¿Estarán analizando los listos de Génova lo que supone que el PP haya perdido el centro?"

El reciente acuerdo de gobierno en Andalucía ha sido uno de los temas más candentes en la tertulia del programa Más de Uno en Onda Cero durante la mañana de este viernes, después de que el PP se haya vuelto a ver obligado a pactar con Vox para mantenerse en el poder, al igual que ha ocurrido recientemente tras las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Durante su intervención, la periodista Mamen Mendizábal ha señalado que "el rigor xenófobo de Vox lo ha hecho suyo el PP", argumentando que la formación popular "le ha copiado tan bien que lo ha hecho suyo". Ante este escenario, el colaborador Rubén Amón ha advertido que se está a muy poco tiempo de asumir que Santiago Abascal se convertirá en vicepresidente del Ejecutivo, algo sobre lo que afirma no tener dudas, pero sí "muchas inquietudes".

La periodista ha cuestionado la estrategia de la dirección nacional del Partido Popular, y ha planteado directamente si Alberto Núñez Feijóo ha medido de forma correcta el impacto de sus decisiones en su electorado. "¿Sabrá el señor Feijóo, si es que ha medido bien sus movimientos, lo que supone para mucho votante de centro derecha que el PP haya perdido el centro? ¿Le estarán analizando los listos de Génova lo que supone eso para la masa de votantes del PP?", se ha preguntado.

Asimismo, ha incidido en que este viraje político impedirá al líder de los populares replicar discursos de anteriores. Según ha expuesto, Feijóo no podrá pedir el voto argumentando que necesita una mayoría para que Vox no gobierne (como acaba de hacer Moreno Bonilla en Andalucía) ni tampoco sostener la postura que defendió en el último congreso de su partido, cuando aseguró que no incluiría a Vox en su ejecutivo.

Por último, y ante este escenario, la periodista ha sentenciado de manera tajante que "hay tantas ganas de tener poder que lo va a hacer a toda costa".