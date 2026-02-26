De los 'Pocholos' a los 'Pancetas': el nuevo núcleo duro del PP de Ayuso liderado por Carlos Díaz-Pache

El PP de Isabel Díaz Ayuso vivió hace unos días una de sus crisis internas más fuertes en lo que va de legislatura: la provocada por el cese del ya exconsjero de Educación, Emilio Viciana. A esta destitución, le siguieron vayas dimisiones. Las del portavoz del PP en Educación, Pablo Posse; la de Juventud, Carlota Pasarón; y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín. También, dos directores generales de la Consejería de Educación y uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra.

Todos ellos formaban parte de los 'Pocholos', un clan político del PP de Madrid liderado por Algarra y que Ayuso decidió cortar por lo sano para atajar el problema que suponía que la Consejería de Educación no consiguiera sacar adelante la Ley de Universidades.

Algarra era el 'gurú' de todo el grupo, formado, sobre todo, por treintañeros de cuidada vestimenta -de ahí el mote de los 'Pocholos'- que lideraban la Consejería de Educación, aunque desde otras alas del PP se consideraba que no reunían la experiencia suficiente para una parcela tan clave como la de Educación.

Llegan los 'Pancetas', con Carlos Díaz-Pache al frente

Según publica este jueves el diario El País, después de los 'Pocholos' han llegado los 'Pancetas', un nuevo clan liderado por el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, el gran beneficiado de toda esta crisis interna.

Fuentes consultadas por el periódico resumen la situación en el PP madrileño con una frase: "Gana Pache, retrocede Alfonso Serrano". ¿El motivo? Al parecer, aunque Serrano mantiene su vicepresidencia, varias fuentes se muestran extrañadas porque no se ve la mano del secretario general detrás de los cambios que se han vivido en los últimos días.

Sin embargo, desde el PP en la Asamblea de Madrid le quitan importancia, tal y como demuestran las fuentes consultadas por El País: "Es completamente normal en un grupo grande ir encajando momentos y perfiles. No hay ni familias, ni motivaciones externas ajenas a la dinámica del propio grupo. Estamos contentos con la labor realizada hasta ahora y tanto los diputados que entran en la dirección como los que salen, cuentan con la misma confianza".