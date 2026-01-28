El plan de Moncloa para aprobar los presupuestos: cesiones a ERC y PNV y el acuerdo con Podemos que abre una vía para negociar con Junts

El Gobierno mueve piezas para recomponer la mayoría parlamentaria perdida y allanar el camino a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En los últimos días, hemos asistido a cesiones políticas a ERC y al PNV, y ahora a un acuerdo con Podemos por la regularización de migrantes que reabre la puerta a una negociación con Junts, ya que la formación morada se opuso a las condiciones que ponían los de Puigdemont para sacar las cuentas.

El último movimiento ha sido la aprobación por real decreto de la regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida que tuvo su origen en una iniciativa legislativa popular y cuya tramitación fue aprobada en abril de 2024 por una amplia mayoría del Congreso. Entonces, solo Vox se opuso. Sin embargo, pese a ese respaldo parlamentario, la iniciativa quedó bloqueada durante meses en la Cámara.

Ahora, el Ejecutivo ha optado por sacarla adelante de forma acelerada mediante decreto ley.

Concesiones encadenadas

Hace apenas unas semanas, el presidente del Gobierno concedió protagonismo político al líder de ERC, Oriol Junqueras, con el anuncio de la financiación singular para Cataluña, un paso con el que el Ejecutivo se aseguraría la lealtad de los siete diputados republicanos.

Poco después, el foco se trasladó al PNV. Pedro Sánchez ha ido encadenando compromisos con el Gobierno vasco, desde la negociación de nuevos traspasos de competencias hasta la apertura de la puerta a que la gestión de los aeropuertos pase a manos del Ejecutivo autonómico, pese a las advertencias del propio presidente de AENA, nombrado por el Gobierno, que llegó a calificar esa posibilidad de "nula de pleno derecho".

Podemos, la pieza clave

El acuerdo en torno a la regularización de inmigrantes devuelve protagonismo político a la formación morada, que se anota una medida de alto impacto. Con ello, el Gobierno confía en recuperar a sus cuatro diputados, imprescindibles para recomponer el bloque de investidura.

La suma de ERC, PNV y Podemos aportaría 16 escaños al Gobierno, pero seguiría faltando un actor decisivo: Junts.

La vía Junts vuelve a abrirse

Aquí es donde Podemos se convierte en una pieza clave del tablero. Junts exige la transferencia a Cataluña de la competencia en materia de inmigración, una línea roja que hasta ahora había chocado con el rechazo frontal de Podemos, que llegó a calificar esa propuesta de "racista".

En el Gobierno reconocen que el movimiento es relevante y que encaja en una estrategia más amplia para ir completando su esquema. Son moderadamente optimistas y creen que esta nueva dinámica puede facilitar el entendimiento con Junts y, con ello, recuperar los siete votos que le faltan al Ejecutivo para reconstruir su mayoría parlamentaria.