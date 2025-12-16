Pilar Alegría se despide del Gobierno: "He sido muy feliz, pero inicio un camino más emocionante"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado en sus redes sociales que este es su último día como miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que emprende su proyecto de ser candidata del PSOE a las elecciones de Aragón.

Su salida del Gobierno se ha visto precipitada por el adelanto electoral anunciado por Jorge Azcón para el próximo 8 de febrero ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos por el bloqueo de Vox.

Alegría ha publicado un mensaje en X en el que exclama "qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país".

La portavoz del Gobierno confiesa que ha sido "muy feliz", pero se muestra emocionada por el camino "más emocionante" que ahora inicia: "Vuelvo a mi casa, a Aragón".

La ya oficial candidata del PSOE en Aragón asegura que afronta esta nueva etapa "con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos" de su tierra.

Las encuestas no le son propicias

Pilar Alegría tiene un complicado trabajo en Aragón si quiere recuperar el Gobierno para el PSOE en las Cortes. El promedio de las encuestas publicadas sobre las elecciones autonómicas otorga al PP una holgada ventaja de 14 puntos sobre el PSOE, según publica El Periódico de Aragón.

El candidato del PP, Jorge Azcón, lograría el 38,4% de los votos mientras que Alegría se quedarían con el 24,1% . Vox lograría un fuerte ascenso que le situaría con el 16,5% de las papeletas, a siete puntos y medio del PSOE.

Ministras candidatas regionales del PSOE

Pilar Alegría no es la única de ministra que compartía su función en el Ministerio con la candidatura o el liderazgo del PSOE en su región. La vicepresidenta Primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ejerce de líder de la oposición a Juanma Moreno en Andalucía al que se enfrentará en las próximas elecciones andaluzas que se celebrarán en junio de 2026, lo que propiciará su salida también del Gobierno de Sánchez.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, también ejerce como secretaria general de los socialistas valencianos, si se confirmara como candidata y se celebraran elecciones en la Comunidad Valenciana también se vería forzada a abandonar el Ejecutivo, una idea que tras la dimisión de Mazón y la investidura de Pérez Llorca tendrá que esperar.