Azcón convoca elecciones anticipadas en Aragón el próximo 8 de febrero

Aragón se encamina a unas elecciones autonómicas anticipadas por primera vez desde que se constituyó como comunidad. El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha anunciado la convocatoria de los comicios para el próximo 8 de febrero de 2026, adelantando así casi tres años el calendario previsto tras los últimos comicios, celebrados en 2023. La decisión llega después de la ruptura definitiva con Vox, socio necesario para la investidura pero incapaz de garantizar la aprobación de los presupuestos.

El detonante del adelanto ha sido el bloqueo de las cuentas públicas. Vox abandonó el Gobierno aragonés en julio del año pasado y, desde entonces, ha impedido sacar adelante nuevos presupuestos, obligando al Ejecutivo a funcionar con los ya prorrogados. Azcón ha defendido que gobernar sin unas cuentas actualizadas resta estabilidad y capacidad de gestión, y ha justificado la convocatoria electoral como la única salida viable ante la falta de acuerdos.

En su comparecencia ante los medios, el presidente aragonés cargó duramente contra Vox, al que acusó de anteponer intereses nacionales a los de Aragón y de no mostrar voluntad real de negociación. Azcón también explicó por qué rechazó la oferta del PSOE para apoyar los presupuestos, asegurando que no veía posible un entendimiento con los socialistas en las actuales circunstancias políticas.

El decreto de disolución de las Cortes de Aragón se publicará en el Boletín Oficial de la comunidad, lo que activará un calendario electoral ajustado.

¿Cuándo arranca la campaña?

La campaña arrancará el 23 de enero, dejando a los partidos apenas algo más de un mes para organizarse, con las fiestas navideñas de por medio. Será una carrera contrarreloj para todas las formaciones que aspiran a gobernar la comunidad.

El adelanto electoral en Aragón tendrá también consecuencias en la política nacional. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, encabezará la candidatura del PSOE aragonés, lo que obligará al presidente Pedro Sánchez a acometer una remodelación limitada del Ejecutivo para cubrir su salida, previsiblemente después de las elecciones extremeñas previstas para diciembre.

Con esta convocatoria, Aragón se suma a una serie de citas electorales en comunidades gobernadas por el Partido Popular donde Vox ha bloqueado los presupuestos. En los próximos meses también están previstas elecciones en Extremadura, Castilla y León y Andalucía, configurando un intenso ciclo electoral para la política autonómica.

En el caso aragonés, el PP confía en mejorar sus resultados y reducir su dependencia de la extrema derecha, apoyándose en posibles pactos con fuerzas regionalistas. Sin embargo, Vox aparece al alza en las encuestas y aspira a mantener o aumentar su influencia. En 2023, los populares se quedaron a siete escaños de la mayoría absoluta, un margen que Azcón intentará recortar en una cita con las urnas que marcará un hito en la historia política de Aragón.