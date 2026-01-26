El PP pide que no acuda Óscar Puente al funeral dedicado a las víctimas de Adamuz: "Es un insulto"

"El dolor de las familias no puede agravarse ni aumentarse con la presencia de Óscar Puente en el funeral". Así de tajante se ha mostrado Juan Bravo, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del Partido Popular, respecto a la misa funeral convocada por la Diócesis de Huelva para este jueves en memoria de los 45 fallecidos en Adamuz. "Un Gobierno que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado por miedo a enfrentarse a las víctimas tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves. Sería cruel. Su permanencia es un insulto a las víctimas", ha sentenciado.

Al acto, que se celebrará en la Catedral de Huelva el jueves 29 a las 18:00 horas, sí asistirá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Así lo ha asegurado Bravo en rueda de prensa, donde ha pedido que tanto Pedro Sánchez como el ministro de Transportes deben comparecer jueves ante el Pleno del Senado. Algo que no será posible, ya que el presidente del Gobierno ignorará a la Cámara Alta.

En este sentido, el dirigente del PP ha insistido en que Sánchez debe dar explicaciones lo antes posible, al mismo tiempo que critica que esté dispuesto a sortear la comparecencia en el Senado. Tras la rueda de prensa, La Moncloa confirmó que, en efecto, el presidente del Gobierno no comparecerá hasta el 11 de febrero, ya en el Congreso, para "dar cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario".

Bravo ha asegurado que los ciudadanos sienten "miedo" de este Gobierno "por lo que hace y por lo que no hace, por lo que dice y lo que no dice" y ha añadido que las explicaciones realizadas solo han servido para intensificar "la alarma", provocando "desasosiego". En su opinión, "la realidad es que tenemos a todo un país en estado de shock, sin prácticamente servicios en el sur y suspendido o con interrupciones en el norte. Esta es la fotografía de un servicio público que cada día que pasa está peor", ha afirmado, para recriminar al Gobierno que repita "el mismo patrón" que con la crisis del apagón del pasado 28 de abril al "mentir" con "medias verdades".

Así las cosas, fuentes populares consideran que "es una vergüenza que quiera esperar dos semanas más para dar explicaciones sobre los accidentes, cuando podría hacerlo esta misma semana en una comparecencia monotemática y no camuflada, entre otros temas como pretende hacer en el Congreso". Respecto a la gestión del ministro de Transportes, Bravo asegura que Puente tiene una "responsabilidad directa" en el accidente ferroviario en Adamuz. Según asegura, hubo "falta de diligencia" en las actuaciones de su Ministerio.