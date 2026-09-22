El perfil de los menores migrantes que permanecen en Ceuta: "La mayoría están aquí con conocimiento de sus padres"

Marta García Aller ha entrevistado este lunes en La Brújula a la decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, Isabel Valriberas, para explicar cómo es el trabajo diario de los abogados en la gestión del cribado y los triajes de los migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma.

"Estamos con mucho más trabajo que teníamos antes, hemos reforzado el número de abogados", ha explicado Valriberas. Por su parte, la Justicia también ha reforzado el número de jueces y fiscales. "De momento estamos cubriendo las necesidades del servicio", ha subrayado, aunque ha mostrado dudas en poder asumir la carga si el trabajo aumenta.

Respecto a la velocidad de los expedientes, ha explicado que, en los casos de menores no acompañados, tramitan unos diez expedientes al día. También se encargan de las solicitudes de asilo. El número de trámites de deportación se acerca a las 30 o 40 al día, aunque depende también de la disponibilidad judicial.

Valriberas ha explicado que, en los triajes de mayores de edad, los abogados no asisten, e intervienen posteriormente dependiendo de si la persona extranjera manifiesta su deseo de solicitar asilo.

El perfil de los menores no acompañados

En los casos relacionados con menores, ha señalado que "la mayoría de los menores no acompañados son niños que están aquí con conocimiento de sus padres, que les han dicho que se queden". Otros vienen con alguna enfermedad, con la esperanza de que sean tratados en España. "Son niños que vienen buscando una vida mejor y cuyos padres los han enviado aquí, la mayoría no quiere volver", ha afirmado.

La mayoría de los menores no acompañados son niños que están aquí con conocimiento de sus padres, que les han dicho que se queden

En el caso de que estos niños y niñas decidan quedarse en España, la competencia pasará al área de menores de la Ciudad Autónoma. La decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta ha señalado que en todo momento se refiere a los menores más pequeños, ya que con el colectivo de 16 y 17 años todavía no han empezado a trabajar.

Aumento de la sensación de inseguridad

Sobre la sensación de inseguridad en Ceuta, Valriberas ha afirmado que "el índice de delitos se ha incrementado bastante". Ha señalado un aumento de los delitos relacionados con agresiones físicas, lesiones y hurtos, además de las agresiones sexuales.

Ha explicado que este fenómeno está relacionado con el elevado número de personas que entraron en la ciudad y ha apuntado que "a veces la sensación de inseguridad puede ser mayor". No obstante ha afirmado que la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se nota en las calles de la ciudad autónoma: "Ceuta es una ciudad tomada por coches de la Guardia Civil, militares y policía", ha afirmado, destacando que "se ve mucha presencia en las calles".