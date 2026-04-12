Pedro Sánchez viaja a China por cuarta vez para reducir el déficit comercial y fortalecer las relaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, han viajado a China como parte de su agenda internacional. En el país asiático pasará tres días donde se reunirá con las principales autoridades del país con el objetivo de aumentar la cooperación en el ámbito tecnológico, especialmente, y fortalecer las relaciones políticas.

Es la cuarta visita que realiza Sánchez a China en los últimos cuatro años aunque, según el lenguaje diplomático, es la primera de carácter oficial. Además, esta tiene especial relevancia debido al momento internacional marcado por la guerra de Irán. El Ejecutivo español considera que la parte económica es clave en esta visita, ya que Sánchez espera aumentar las inversiones chinas en España y reducir los desequilibrios comerciales.

Impulsar las inversiones y reducir el déficit

En concreto, en 2025 el déficit comercial de España con China fue superior a los 42.000 millones de euros, a pesar de que las exportaciones aumentaron un 6,8%, o lo que es lo mismo, casi 8.000 millones de euros. Por eso, según fuentes de Moncloa, el presidente del Gobierno quiere impulsar una mejora del acceso al mercado y una diversificación de las exportaciones españolas hacia sectores de más valor añadido.

De hecho, el Ministerio de Comercio chino presentó hace unos días un plan para impulsar sus importaciones, del que España forma parte como uno de los países prioritarios para facilitar la entrada de productos extranjeros. Actualmente, la presencia de capital chino en España se concentra en la automoción, los servicios financieros y la maquinaria industrial.

La agenda de Pedro Sánchez en China

Así las cosas, el viaje de tres días de duración comienza el lunes con una visita a la Universidad Tsinghua, una de las más prestigiosas del país. Allí hablará ante estudiantes de la Escuela de Economía y Gestión, de Ciencias Sociales, de Relaciones Internacionales y del Departamento de Lenguas y Estudios Extranjeros.

Después acudirá a la Academia China de Ciencias, donde visitará una exposición de proyectos de colaboración científica y tecnológica, ya que la astronomía es uno de los sectores en el que más investigadores de ambos países cooperan. De hecho, China y España están trabajando juntos en una misión espacial científica llamada 'SMILE' y que estudia la interacción entre el Sol y la Tierra.

Aprovechando este acto, la Academia de Ciencias entregará a Pedro Sánchez una cátedra honoraria. Para acabar el lunes, el líder del Ejecutivo visitará el parque científico de Xiaomi.

El martes estará marcado por las reuniones con inversores y con las personalidades políticas del país. Sánchez se verá con el presidente Xi Jinping; con el primer ministro Li Qiang, con quien firmará varios acuerdos, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji. El miércoles, para terminar, se verá con representantes de empresas innovadoras y con responsables de la Cámara de Comercio UE-China.