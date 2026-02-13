Pedro Sánchez quita las banderas de España y de la UE en su nueva foto de perfil en X

Después de más de dos años con una misma foto de perfil en sus redes sociales, el presidente del Gobierno ha decidido borrar las banderas de España y de Europa. La imagen elegida no ha tardado en provocar una nueva polémica.
La foto de perfil del presidente ahora es distinta. Primero, puso una imagen en la que aparecía con un fondo de una ventana tapada y con las banderas de España y de Europa, pero poco después, concretamente 12 horas más tarde, la sustituyó por una nueva en la que se elimina todo el fondo.
Una imagen que parece de estudio
En la nueva foto, Sánchez aparece mirando de frente y con una corbata de color rojo, en una imagen que parece de estudio. No es la primera vez que Sánchez cambia su foto de perfil. En la última, antes de los cambios de esta semana, aparecía de perfil, en un entorno ajardinado y con una leve sonrisa.
El último cambio ha generado debate sobre si se trata de una cuestión de imagen o de intenciones por parte del presidente del Gobierno.
Moncloa no ha dado detalles
Aunque Moncloa no ha dado detalles de por qué se ha hecho el cambio, todo parece indicar que responde a los manuales de identidad gráfica y comunicación corporativa del Ejecutivo.