Patxi López recurre a las palabras en inglés de Bad Bunny para arengar a su bancada en el Congreso: "The only thing..."

El portavoz el PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha terminado su intervención en el pleno del Congreso en el que ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre la crisis ferroviaria tras el accidente de Adamuz con un mensaje dirigido a su bancada en el que ha repetido, en inglés, la frase del cantante puertorriqueño Bad Bunny en la 'Super Bowl'": "Lo único más poderoso que el odio es el amor".

A esta frase López le ha añadido "que la esperanza también puede al miedo" y ha pedido a sus compañeros del PSOE que "combatamos el miedo y seamos esperanza".

El portavoz del PSOE previamente ha vuelto a acusar al PP de copiar "la estrategia" de Vox de "sembrar un miedo que siempre acaba generando odio". Durante su intervención, en la que ha lanzado duros ataques contra el líder de los populares y su partido, y en la que no ha bajado el tono crítico en los más de 25 minutos que estuvo en la tribuna.

No es la primera vez que el PSOE recurre a Bud Bunny en las últimas 24 horas para reforzar su discurso. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este martes, la portavoz Elma Saiz recomendó a los ciudadanos ver la actuación del artista ganador del grammy al mejor álbum en la final del campeonato de fútbol americano.

López responde a Feijóo sobre el miedo

Patxi López ha recurrido a Bad Bunnu en la parte final de su discurso después de hacer referencia a Vox al hablar de la regularización extraordinaria de inmigrantes del Gobierno. Ante esto, ha dicho dijo que a Feijóo "le faltó tiempo para hacer un discurso más radical que Vox".

Así, ha apuntado que el PP "anda detrás de Vox, porque ellos lanzan una idea motosierra y a usted le falta tiempo para repetirla". "Copia las ideas de Vox" y "pacta con Vox", ha añadido para ironizar pidiéndole que se quitase "el complejo": "Afíliese a Vox si le dejan", ha apuntado para insistir después en que habla como la formación de Santiago Abascal y con sus "mismas palabras".

López ha subrayado que "ha devuelto al PP a sus orígenes, al momento de su fundación", criticando en este sentido que ahí está "más la añoranza al franquismo que la defensa de la democracia". Y ha vuelto a remarcar que la intervención de Feijóo lo demostraba, recordándole la frase que dijo de que "lo que más miedo da a la gente hoy es Pedro Sánchez y su Gobierno".

Por eso, no ha dudado en insistir en que "es la estrategia que ha copiado de la ultraderecha", la de "sembrar un miedo que siempre acaba generando odio". En este punto es cuando ha decidido utilizar la frase con la que Bad Bunny cerró su actuación en la 'Super Bowl': "The only thing more powerful than hate is love", ha dicho entre los aplausos de la bancada socialista. Una frase a la que ha añadido "que la esperanza también puede al miedo".