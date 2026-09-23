Patxi López ve evidente que Marruecos "falló" en el control de fronteras, pero recalca que después "colaboró"

El PSOE ha asegurado este miércoles que es "evidente" que el control de fronteras de Marruecos "falló" con la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta de finales de julio, pero ha querido dejar claro que después el país vecino "colaboró".

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, preguntado por que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, admitiera este martes, en una entrevista con CNN en Estados Unidos, ese fallo del Gobierno de Mohamed VI, al que ha dicho que ya ha pedido "respuestas".

Preguntado por estas palabras en los pasillos del Congreso, López ha dicho no entender "dónde está la novedad" en la afirmación del presidente porque, a su juicio, "es evidente que si entran 70.000 o 80.000 personas, falla algo en la frontera".

Ahora bien, ha recalcado que si bien Marruecos falló "primero", luego colaboró, lo que considera que no es incompatible por que se trata de "combatir las dos cosas", al tiempo que ha pedido no buscar "tres pies al gato".

Aplaude la "prudencia" de Sánchez

Sobre esta misma cuestión se ha pronunciado también el coordinador del PSC, José Zaragoza, quien ha puesto en valor la "prudencia" del jefe del Ejecutivo en la gestión de esta crisis migratoria.

"La prudencia significa ir administrando en el tiempo las relaciones con el país con el cual tienes que solventar el problema porque nosotros tenemos que mantener buenas relaciones con Marruecos que era, es y será nuestro vecino, y eso es algo que no hay que olvidar nunca cuando tienes que afrontar problemas de esta naturaleza", ha explicado.

Dicho esto, Zaragoza ha cargado contra el PP, que considera que debería demostrar "responsabilidad" y no dedicarse a "encender" el conflicto en Ceuta. "El PP no tiene nada claro que en las relaciones internacionales la prudencia es una buena política" porque, de lo contrario, "entras en la dinámica de (Donald) Trump, que te metes en líos de los cuales después no sabes cómo salir", ha concluido.

Sánchez no convence a los socios

A quien no ha logrado convencer Sánchez con su cambio de versión es a sus socios que han manifestado en el Congreso sus reservas sobre la posición del Gobierno.

El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromis, Alberto Ibáñez, ha afeado al presidente que haya dicho en una entrevista en la 'CNN' las críticas a Marruecos que, en cambio, evitó mencionar en Pleno del Congreso y espera que ahora el líder del PSOE ofrezca nueva explicaciones al Parlamento.

El diputado de Compromís ha lamentado que ese "cambio de versión" no lo hubiese dado en el Congreso de los Diputados, donde compareció durante horas sin señalar a Marruecos. "No nos contó esta parte, así que supongo que no tardarán en venir y dar explicaciones", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que el presidente del Gobierno "empieza a decir la verdad", aunque considera "un eufemismo" hablar de un fallo porque, a su juicio, Marruecos "atacó" a España.

Rufián se ha pronunciado así en declaraciones en el Congreso después de ser preguntado por la entrevista concedida por Sánchez a la CNN, en la que el presidente del Gobierno afirmó este martes que considera "evidente" que el control fronterizo por parte de Marruecos "falló" durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta y aseguró haber pedido "acciones y respuestas".

"Marruecos atacó a este país. Utilizó a su propia gente como carne de cañón. Ya está. Mohamed VI es el aliado socio de Benjamin Netanyahu y de Donald Trump que se quiere cargar a este gobierno junto con la derecha española. Ya está. Esta es la verdad", ha añadido.