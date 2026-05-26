Las palabras de María Corina Machado sobre Zapatero en 2018: "Viene a hacer trámites y acuerdos no sé con quién..."

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado en numerosas ocasiones a Venezuela, sobre todo desde 2018, en un rol como observador electoral internacional en las elecciones venezolanas, que han sido cuestionadas por la comunidad electoral, como las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020.

Durante estos viajes ha mantenido encuentros con el que era el presidente del país, Nicolás Maduro. Desde el Gobierno español siempre han señalado que va como ciudadano particular y sin mandato oficial. De hecho, tenía previsto viajar allí el mismo día que se conoció su imputación en el caso Plus Ultra.

Precisamente a colación de su imputación, las redes sociales han recordado una entrevista a la líder opositora María Corina Machado en 2018, cuando aseguró que el exlíder socialista había ido al país "yo no sé a hacer trámites y acuerdos con quién, porque con la oposición de verdad no es".

El señor Zapatero es tan culpable como el señor Maduro

Corina cargó duramente contra Zapatero por decir que los culpables del éxodo eran "las sanciones contra los corruptos". Si bien, la líder opositora lo tenía claro: "El señor Zapatero es tan culpable como el señor Maduro del éxodo brutal de los venezolanos, porque son cuatro años engañando con un supuesto diálogo que no es".

Así las cosas, Corina acusó al expresidente de burlarse "del papa, de los cancilleres de México y de Chile y de un sector de la población" y advirtió: "De los venezolanos no se burlan más, todo el mundo sabe quién es quién".

No le sorprende la imputación

Ahora, en una entrevista en El Mundo, la premio Nobel de la Paz ha sido preguntada por la imputación del expresidente. Ha asegurado que "no" está sorprendida y que todo esto es "parte del saqueo más cruel de la historia de la humanidad". Asimismo, ha augurado que "todo saldrá a flote y toda la verdad se sabrá pronto".

Además, preguntada por el papel de Zapatero como mediador en Venezuela, la opositora se ha mostrado contraria a ese papel y ha apostillado: "¿Mediador entre quién? Esa es la pregunta".