Page se opone ante Sánchez al "concierto" catalán: "La riqueza de Cataluña no es de los catalanes, es de todos"

Emiliano García-Page se ha reunido este viernes con Pedro Sánchez en La Moncloa en el marco de la ronda de encuentros bilaterales del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos para debatir, entre otras cosas, sobre la financiación autonómica.

Page ha sido el barón socialista más crítico con el concierto catalán acordado entre el Gobierno y ERC que propició la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Ya se mostró en contra hace unas semanas en el Comité Federal del PSOE y este viernes lo ha vuelto a hacer ante Sánchez en su encuentro en La Moncloa.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha sido muy contundente a la salida de la reunión afirmando que la riqueza de España es nacional. "La riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanomanchegos, la riqueza de Cataluña no es de los catalanes, es de todos", ha afirmado.

Page ha reiterado que "la economía no se puede trocear en diecisiete" y ha explicado que "los territorios no pagamos impuestos, los pagan los ciudadanos y las empresas". "Pagan más lo que más tienen y menos los que menos tienen, y no a cambio de que los que más pagan tengan acceso a mejores servicios", ha sentenciado.

No ha querido desvelar mucho de lo que ha conversado con Pedro Sánchez, pero sí que ha llevado la contraria al Ejecutivo sobre la denominación de lo acordado con Cataluña. "Tengo muy claro que el documento firmado entre ERC y el PSC es un concierto como la copa de un pino".

Sí que ha desvelado que el presidente le ha transmitido que la reforma del sistema que se va a plantear a las comunidades será del régimen común y no especial para ningún territorio. "Si el planteamiento es un régimen especial para una comunidad, se llame como se llame, no entramos", ha afirmado.