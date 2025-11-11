Paco Marhuenda: "Feijóo sufre una campaña brutal de TVE y el aparato propagandístico de Sánchez"

El PP y Vox mantienen "contactos" para poder investir a un nuevo president de la Generalitat que sustituya a Carlos Mazón, quien dimitió hace una semana por su gestión de la dana, pero sin haber iniciado aún negociaciones y sin que haya todavía un candidato oficial por parte de los populares.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se encuentra por un lado obligado a entenderse con los de Abascal si quiere mantener el Gobierno en la Comunitat Valenciana, pero por otro trata de hacerle frente focalizando su discurso en inmigración y seguridad para tratar de frenar su avance en las urnas.

Televisión española traslada una imagen de "un líder indolente"

Esta situación en la que se encuentra el PP y Feijóo ha sido objeto de debate en la tertulia de Más de uno, en la que Paco Marhuenda ha añadido que el líder popular está sufriendo "una campaña brutal desde TVE".

Marhuenda entiende que la televisión pública se dedica a "dar la imagen de que Feijóo es un líder indolente que no controla el partido".

Se pregunta el director de La Razón si lo que tiene que hacer Feijóo es rechazar la posibilidad de gobernar en un territorio sólo porque tiene que hacerlo con Vox y añade que, aunque sea incómodo y plantee posiciones disparatadas, "¿ha pasado algo allí donde ha gobernado?"

Estas cuestiones han agitado el debate con el resto de tertulianos, como Rubén Amón que asume que aunque termine ocurriendo que PP y Vox sean aliados, los de Abascal tienen un modelo muy complicado respecto a los estándares democráticos. Entiende Amón que "el señalamiento del inmigrante, el énfasis en la seguridad son vertebraderos de un discurso nocivo para la sociedad".