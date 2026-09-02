Pablo Pombo: "¿Sánchez se fue de vacaciones y abandonó Ceuta porque quiso o porque no podía hacer otra cosa?"

"Sabemos que los servicios secretos detectaron lo que iba a pasar. Sabemos que la Policía Nacional detectó lo que iba a pasar y sabemos o va a confirmarse esta tarde que, probablemente, la Guardia Civil sabía lo que iba a pasar", apunta el periodista Pablo Pombo en Por fin sobre el informe que ha visto la luz sobre la crisis migratoria de Ceuta.

Para el periodista, estos hechos deberían servir para valorar positivamente el funcionamiento de los organismos de seguridad, aunque no necesariamente la actuación del Gobierno. "Esto debería darnos tranquilidad respecto al buen funcionamiento de los servicios públicos y del Estado, no tanto frente al funcionamiento del Gobierno presente".

La posición de España respecto a Marruecos no puede ser la misma

En cualquier caso, Pombo asegura que la posición de España respecto al país vecino debe cambiar tras las informaciones conocidas. "La posición de España respecto a Marruecos no puede ser la misma". En este sentido, defiende que ya existen elementos que, a su juicio, obligan al Ejecutivo a reaccionar. "A partir de ahora tiene que haber consecuencias porque estamos hablando de los servicios secretos. Estamos hablando de la Policía Nacional. Estamos hablando de la Guardia Civil demostrando lo que ocurrió".

Reclama, por tanto, que el Gobierno que dé explicaciones y afronte las consecuencias políticas de estas informaciones. "Ustedes tienen que mover el culo porque esa información les pone en el brete de reconocer la verdad de los hechos".

Tres preguntas para Pedro Sánchez

Ante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pombo considera que Pedro Sánchez deberá responder a tres cuestiones fundamentales. "Primera. ¿Por qué mintió? ¿Por qué el Gobierno mintió?", ha planteado.

La segunda cuestión está relacionada con Marruecos y la responsabilidad que, según el periodista, debería atribuirse al país vecino: "¿Por qué el Gobierno nunca se ha referido a Marruecos como máximo responsable de la agresión, de la integridad territorial de España?".

También se pregunta sobre la ausencia de Sánchez durante la crisis: "¿Por qué el presidente se fue de vacaciones y dejó a Ceuta abandonada? ¿Porque quiso hacerlo o porque no podía hacer otra cosa? ¿Porque no tenía autonomía política?".

El periodista considera, por tanto, que un gobierno incapaz de hacer tantas cosas, como no controlar sus fronteras "ni así mismo"; o ser "incapaz de afrontar una crisis de seguridad, inmigración, sanitaria y convivencia", solo puede "hacer una cosa útil, solo una más: convocar elecciones cuanto antes".