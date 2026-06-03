Óscar Puente responde al CGPJ y les sugiere que no protejan a los jueces que "ensucian el buen nombre de la justicia con sus abusos"

El Ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido este miércoles al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no proteja a los jueces que "ensucian el buen nombre" de la Justicia "con sus abusos".

Estas declaraciones llegan después de que el órgano de gobierno de los jueces emitiera ayer una declaración institucional en la que mostraba su “preocupación” por las declaraciones de responsables de instituciones del Estado que cuestionan la independencia de algunas decisiones judiciales.

Y es que el CGPJ lamentó ayer las manifestaciones de "cualificados responsables" porque "contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho". Además, el órgano sostuvo que "la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de derecho".

La respuesta de Puente

Ante esta denuncia del órgano, Puente ha reaccionado con un contundente mensaje a través de su cuenta oficial de X. El Ministro ha defendido que el Poder Judicial "está sometido a la crítica, como el resto de poderes" y ha advertido que quien "socava" las instituciones es aquel que, formando parte de ellas, "las utiliza para fines distintos a los que prevé la Constitución y la Ley".

Además, ha destacado que "entre esos fines no está derribar gobiernos" y ha insistido en que "criticar" actuaciones concretas, como él mismo hizo con las investigaciones al hermano y la mujer de Pedro Sánchez, "no supone cuestionar a la Institución".

Por último, Puente ha querido alabar la figura de los jueces y, al mismo tiempo, lanzar una acusación directa: "El CGPJ debería pensar más en ellos, y menos en proteger a quienes ensucian el buen nombre de la justicia con sus abusos".

Puente critica los intentos de "derribar" al Gobierno

El mensaje, que se ha producido esta misma mañana, llega después de que el propio ministro cuestionara algunas actuaciones que llevan a un intento de "derribo" del Gobierno mediante métodos "nada democráticos".

Asimismo, el ministro Puente también criticó que un medio de comunicación adelantase la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, lamentando que esa información fuera "utilizada por el PP" en la sesión de control al Gobierno de ese mismo día.

Por su parte, Puente también defendió que las causas judiciales que afectan a la familia del presidente "no se sostienen", cuestionando la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, además de las investigaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.