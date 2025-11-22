Óscar López exige a Feijóo y al TSJM condenar las amenazas de muerte a Pedro Sánchez en la marcha de Falange

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha pedido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se condenen las amenazas de muerte al presidente del Gobierno en la manifestación celebrada por el 50 aniversario de la muerte de Franco bajo el lema 'Contra el genocidio del 78'. Todo ello después de que la Delegación del Gobierno prohibiera su celebración y que, aun así, se llevase a cabo el pasado viernes en la capital.

El líder del PSOE madrileño también ha exigido tanto a Feijóo como a la justicia madrileña que condenen las proclamas de la concentración falangista en la que han denunciado los comentarios de los manifestantes. Entre estas amenazas, han denunciado tales como "pegarle un tiro en la nuca al presidente del Gobierno", todo ello mientras se realizaban saludos propios de la simbología fascista, a lo que López ha reivindicado no dar "ni un paso atrás".

Iniciado el estudio de sanciones a los organizadores

Ahora, se ha iniciado ya el estudio de sanciones a los organizadores de la manifestación. Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha avanzado las posibles multas a los convocantes de la marcha falangista ante todos los mensajes "racistas, xenófobos, homófobos y las amenazas de muerte".

Asimismo, se están analizando responsabilidades que puedan derivarse por posibles delitos de odio o amenazas, dando traslado de los hechos a las autoridades competentes.