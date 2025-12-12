La número dos del PSOE en Galicia intentó evitar que se formalizara la denuncia contra el presidente de la Diputación de Lugo

La dirigente del PSOE gallego, Lara Méndez, es la persona de máxima confianza del líder regional, José Ramón Gómez-Besteiro, que según publica el diario 'ABC' se vio con una de las denunciantes del alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, para convencerla de que no denunciara.

Se reunió con la víctima

Con esa reunión, Lara Méndez pretendía que el caso no llegara a hacerse público, como finalmente ha ocurrido. Tal y como publica 'ABC', la número dos del PSOE en Galicia fue informada de lo que estaba sucediendo desde los últimos meses.

Su intento de que el caso no trascendiera a la opinión pública sirvió de poco, ya que tras no cesar Tomé en sus actitudes con la víctima, la militante decidió hacer público la situación de acoso en el programa Código 10' de Cuatro, y denunciar lo que estaba ocurriendo.

Lara Méndez estuvo al frente de la Diputación Provincial de Lugo antes del ascenso de Tomé y según ha confesado un cargo regional del partido al diario 'ABC', a ella y a Besteiro "no se les escapa nada". Esta persona también habría asegurado que la situación de acoso por parte del líder provincial llegó a oídos de la Ejecutiva Regional y fue cuando Lara Méndez decidió reunirse con una de las víctimas.

En esta ocasión tampoco se aplicaron los protocolos antiacoso que el partido asegura que existen para estos casos. Según publica 'ABC' La víctima con la que se reunió la número dos del PSOE gallego asegura tener guardados mensajes tanto con Lara Méndez como con el secretario general autonómico, que es hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, en los que se demostraría que no solo no hicieron nada para asistirla, si no que además trataron de proteger al alcalde de Monforte de Lemos.

José Tomé dimitió este miércoles de sus cargos, pero se mantuvo al frente del consistorio.