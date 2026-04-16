La mujer de Cerdán se niega a declarar y el PP la acusa de "cobarde": "No sé si está comprando en el Corte Inglés..."

Francisca Muñoz, mujer del exsecretario de organización Santos Cerdán, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión del Senado por el caso Koldo porque asegura que carece de información "sobre el objeto de esta citación" y ha alegado que su marido está siendo investigado en un procedimiento penal.

Al inicio de la sesión, la mujer de Santos Cerdán ha leído un escrito en el que ha pedido abandonar la sesión "por motivos de salud", algo que el juez le ha negado. "Usted deberá permanecer en la sala y escuchar a los senadores que quieran interrogarla. El mismo respeto que pide con ellos para que no conteste, tiene ellos derecho a formular las preguntas".

Así las cosas, Francisca se ha pasado toda la sesión mirando el móvil, algo que la senadora del PP, Ana Beltrán le ha echado en cara, preguntándole incluso si estaba jugando. "Yo puedo hacer lo que quiera, respirar también", se ha defendido la mujer del exsecretario de organización.

Tan valiente para unas cosas, tan cobarde para declarar hoy

Esto ha provocado que la senadora popular la acusara de "cobarde" y le echara en cara el poco "respeto" hacia el Senado y las personas que la estaban interrogando. "Ni siquiera tiene la deferencia de mirar a la cara" a la gente, ha apostillado Beltrán, quién ha reiterado que no sabía "si está jugando al Candy Crush, comprando en el Corte Inglés o mirando Instagram, pero es una falta de respeto en el Senado".

Asimismo, le ha criticado que, igual que es "tan valiente" para tirarle el ordenador a un periodista, para gritarles a los periodistas que estaban en la puerta de su casa o para ir de procesión en procesión en Milagro, es "tan cobarde" para declarar hoy.

Exige que no la llamen 'La Paqui'

Previamente, la mujer de Cerdán había protagonizado otro momento de tensión, en este caso con la senadora de UPN, Mar Caballero, que se ha referido a ella como 'La Paqui'. Visiblemente molesta, Francisca ha exigido que cuando se dirijan a ella no lo hagan con ese mote, porque es "despectivo y clasista". Esto ha provocado que el juez le reproche su actitud y sus formas.

"Yo soy Francisca Muñoz Cano, que me llamen a mí la Paqui es despectivo y clasista, ¿vale? Que quede claro", ha expresado Muñoz después de que la senadora de UPN le preguntara si conoce a la mujer de Antxón Alonso y que esta intercambió mensajes con Cerdán en los que le decía que "a la Paqui la conocen todas las dependientas de El Corte Inglés", pero la senadora de UPN estaba reproduciendo una frase literal de la mujer de Antxón Alonso.

La mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz (Foto: EFE/ Borja Sánchez-Trillo) | EFE/ Borja Sánchez-trillo

Caballero le ha indicado que estaba reproduciendo una frase textual de la mujer de Antxón Alonso y que ella en ningún momento de la sesión la ha llamado de esa manera. El juez, por su parte, le ha reprendido a la mujer de Cerdán, que interrumpiera a la senadora y, sobre todo, teniendo en cuenta su decisión de no declarar.

"Señora Muñoz, le voy a explicar cómo funciona esta sesión, por si usted no lo sabe. Si usted quiere hablar, lo primero pida la palabra. Lo que no voy a tolerar es que usted interrumpa cuando le apetezca y sobre todo si usted ha decidido no contestar. Le ruego mantenga un poco la educación, muchas gracias", ha expresado el magistrado.