La mujer de Santos Cerdán se defiende: "Yo no soy la Paqui, me llamo Francisca Muñoz"

Francisca Muñoz ha intentado eludir su presencia hoy en la comisión Koldo del Senado aludiendo a su estado de salud y al hecho de que su marido, Santos Cerdán, está encausado por los tribunales. El presidente de la misma, Eloy Suárez, se lo ha impedido y le ha obligado a escuchar las preguntas de los parlamentarios.

La mujer de Cerdán se ha dedicado durante toda la comparecencia a mirar su móvil haciendo un "scroll" infinito. Un hecho que ha sido criticado por los miembros del PP, UPN y Vox que han intervenido en el interrogatorio. Incluso la senadora popular, Ana Beltrán, le ha preguntado si estaba "jugando al Candy Crush, mirando Instagram o las páginas de unos grandes almacenes".

Y es que uno de los aspectos más sorprendentes del informe elaborado por la UCO fue el episodio de la conversación mantenida entre el socio de Servinabar y su mujer, en la que se quejaban de que "la Paqui era conocida por las dependientas de El Corte Inglés; solo sabe gastar y gastar".

Una frase literal de la mujer de Antxón Alonso

La comisión ha tenido un momento de tensión cuando la senadora de Unión del Pueblo Navarra, Mar Caballero ha recordado un pasaje del informe policial en el que se habla de "la Paqui". En ese instante la esposa de Cerdán ha protestado señalando que ella se llama Francisca Muñoz Cano y que llamarle la Paqui es "un acto despectivo y clasista".

Una queja que ha hecho suya también la portavoz del PSOE en la comisión, que ha tenido un tono más suave en su intervención que el que su grupo utilizó durante la comparecencia de Cerdán hace unos meses.

Francisca Muñoz había ignorado en hasta tres ocasiones las citaciones del Senado. En la última había enviado una nota médica en la que se aseguraba que no se encontraba en buenas condiciones de salud. Hoy ha retrasado el inicio de la misma se negaba a entrar en la sala de la cámara alta donde tiene lugar la comisión si no iba acompañada de dos personas, algo que, atendiendo a la ley se le ha negado.