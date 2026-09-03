Mueren 80 personas en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

Nueva tragedia en las rutas migratorias a Canarias. Más de 80 personas, entre ellas una bebé, han muerto en un cayuco que salió hace 26 días desde Gambia rumbo a Canarias con 128 ocupantes. La embarcación fue rescatada este jueves de madrugada a la deriva al sur del archipiélago, cuando solo quedaban 45 supervivientes a bordo, tres de ellos en muy mal estado, y cinco cadáveres.

Según ha informado Salvamento Marítimo, la embarcación fue localizada a las 18:40 horas por uno de sus aviones este miércoles por la tarde a 120 kilómetros de Gran Canaria y recibió la asistencia de la Guardamar Urania sobre la medianoche. En un primer momento, el número de fallecidos ascendía a cinco, pero la ONG Caminando Fronteras lo ha elevado a más de 80.

Hasta el lugar se desplazó un helicóptero del HELIMER para trasladar a algunos de los afectados hasta el hospital Doctor Negrín de la isla de Gran Canaria, mientras que el resto fueron desplazados a través de la embarcación de Salvamento Marítimo, que los llevó hasta el muelle de Arguineguín.

Un embarcación que partió hace más de un mes

La Guardia Civil ha confirmado a la ONG Caminando Fronteras que el cayuco presentaba unas inscripciones coincidentes con una barca que partió el 7 de agosto desde Gambia con 128 ocupantes, entre ellos cuatro mujeres y una bebé. Un dato que concuerda con el testimonio de los supervivientes, quienes relataron a Cruz Roja durante la atención de emergencia en el muelle de Arguineguín que zarparon "con más de cien personas".

Además, los rescatadores de Salvamento Marítimo han confirmado que se vieron obligados a dejar en el cayuco los cinco cuerpos localizados debido al mal estado del mar. Y es que Gran Canaria se encuentra en situación de prealerta por fenómenos costeros con fuerte oleaje.

El presidente de Canarias lamenta el suceso

Tras conocerse la noticia, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado el fallecimiento de cinco migrantes en un cayuco que navegaba cerca de Gran Canaria y que la ONG Caminando Fronteras ha elevado a más de 80. "Es insoportable que sigan perdiéndose vidas. Canarias no puede acostumbrarse ni normalizar que el Atlántico siga siendo una ruta de muerte", ha indicado en un mensaje publicado en X.

Clavijo ha insistido en que lo que se está viviendo en Canarias y en Ceuta estos días vuelve a evidenciar el problema que existe en el país: "España necesita una política migratoria de Estado, y Europa debe asumir su responsabilidad", ha explicado. Tal y como ha apuntado "no podemos seguir gestionando la migración crisis a crisis, hablamos de vidas y de dignidad".