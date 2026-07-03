Los Mossos d'Esquadra detienen a un hombre por su presunta relación con el incendio en La Bisbal d'Empordà, en Girona

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a un hombre por su presunta relación con el incendio de les Gavarres, en La Bisbal d'Empordà (Girona), tal y como ha informado el cuerpo policial en un mensaje en 'X'. El fuego, que continúa activo por la tarde y afecta a 1.280 hectáreas, pudo originarse mientras el detenido hacía trabajos con una radial cerca de la carretera, según los Mossos, que recuerdan que estas tareas están suspendidas con peligro muy alto de incendio.

La investigación la ha asumido la División de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con Agents Rurals, que han recogido indicios y testimonios para determinar el origen del fuego.

Los bomberos siguen trabajando en la extinción

Los Bombers de la Generalitat de Cataluña han desplegado un dispositivo de extinción para acabar con el fuego, el cual está conformado por un total de cinco medios aéreos y por diecisiete unidades terrestres. Un despliegue con el que se pretende estabilizar el incendio lo antes posible ante el fuerte viento que sopla en la zona y que aumenta potencialmente el riesgo de propagación.

A esta hora, los bomberos continúan trabajando en el incendio forestal. Por el momento, lo que más preocupa es una nube de fuego que podría llegar a quemar unas 10.000 hectáreas. Precisamente, los efectivos del cuerpo tratan de "evitar" esta circunstancia. Los 225 Bomberos aseguran que su intención es "cerrar el flanco derecho para evitar que con un cambio de viento el incendio se pueda abrir".

Por su parte, más de 200 efectivos y 60 vehículos del cuarto batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se dirigen a Cataluña para colaborar con los Bomberos de la Generalitat ante la simultaneidad de incendios forestales. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, solicitó a mediodía a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la intervención de la UME ante la magnitud de los incendios.

El presidente de la Generalitat se desplazará este sábado al centro de mando

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se desplazará este sábado al centro de mando del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) para conocer y seguir la evolución del incendio que ha afectado ya a unas 1.280 hectáreas de terreno y quema parte del macizo de les Gavarres.

El presidente se trasladará a primera hora de la mañana y se prevé que se reúna con los mandos de los diferentes cuerpos de emergencias implicados en los trabajos de extinción del incendio y con alcaldes de los municipios afectados.