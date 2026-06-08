Montero anuncia su renuncia al escaño en el Congreso para liderar la oposición parlamentaria "exigente" del PSOE-A

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que el pasado viernes presentó su renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados para poder acreditarse y recoger su acta como diputada del Parlamento de Andalucía.

Esta renuncia resulta imprescindible para que Montero pueda ejercer oposición al candidato del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, tras su reelección como presidente de la Junta. Según ha apuntado, su baja definitiva en el Congreso de los Diputados se hará efectiva "desde el momento en que coja el acta de parlamentaria andaluza".

Además, Montero ha lamentado en una comparecencia ante los medios en el Parlamento andaluz que el PP haya estado creando "permanentemente una duda" sobre su intención de tomar posesión como diputada regional a pesar de su insistencia.

Montero recoge el acta al límite

A pesar de defender durante las elecciones andaluzas la idea de mantener su escaño en el Congreso para no perder su puesto en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la dirigente socialista ha acabado dejando su escaño en el Congreso. No obstante, lo ha hecho al límite de lo que establece el calendario.

Y es que el plazo para hacerse con el acta de la Cámara autonómica expira este jueves, 11 de junio, cuando está fijada la sesión constitutiva del Parlamento. Una demora que ha generado cierta controversia política durante los días posteriores a los comicios del pasado 17 de mayo.

Críticas al PP por "generar dudas"

Tras hacer efectiva la liberación del escaño, Montero ha criticado todas las dudas generadas por el Partido Popular sobre si iba a dejar el escaño o no. Tal y como ha explicado la socialista, a pesar de su insistencia sobre la renuncia, la oposición ha alimentado "permanentemente las dudas" sobre ello.

La líder del PSOE-A ha vinculado esas dudas al "intento permanente de convertir la política en un lodazal". A pesar de ello, Montero ha querido lanzar un mensaje de fortaleza ante sus votantes, asegurando que para ella supone "un placer" y "un orgullo ostentar la representatividad del pueblo andaluz" desde su nuevo escaño en la Cámara autonómica.

Por otro lado, la socialista ha avanzado que su grupo va a realizar "una oposición seria, exigente, responsable", y "preservando aquello" que para los socialistas constituye "el principal patrimonio de Andalucía, como son sus servicios públicos", ha explicado.

"Será por tanto la defensa de estos servicios públicos" y "la negativa a que se produzca una intensificación en su privatización lo que marque de forma muy clara la agenda política del grupo parlamentario" socialista de 28 diputados que ella va a presidir.