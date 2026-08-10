Mónica García niega crisis sanitaria en Ceuta y defiende que las ciudades autónomas tienen "más recursos que nunca"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha desmentido rotundamente que la reciente llegada masiva de personas migrantes a Ceuta haya derivado en un colapso o crisis en la red sanitaria de la ciudad autónoma. A través de un pronunciamiento oficial, la titular de la cartera ha defendido que tanto Ceuta como Melilla disfrutan en la actualidad de una solvencia operativa inédita, respaldada por un presupuesto que se ha elevado un 70% respecto a las cifras de 2018.

Según ha remarcado la ministra, los picos de asistencia registrados desde el pasado 30 de julio no han interferido en la actividad médica habitual de los residentes ni han forzado la suspensión de ninguna prestación ordinaria.

Esta estabilidad en los servicios se ha articulado mediante la separación de los circuitos de atención y el refuerzo de los puntos asistenciales coordinados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) junto a la Dirección Asistencial ceutí. Tras un repunte inicial en la primera jornada que requirió 1.149 intervenciones médicas a migrantes, la demanda se ha estabilizado en una media de 350 asistencias diarias repartidas entre la Atención Primaria, los centros de salud de Otero y Tarajal, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y las urgencias hospitalarias.

De las 175 camas disponibles en el Hospital de Ceuta, alrededor de 95 se encuentran ocupadas, correspondiendo 20 de ellas a pacientes migrantes, de los cuales solo uno permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el resto repartidos en áreas como pediatría, cirugía o planta médica.

Aumento presupuestario y reconocimiento a los profesionales

La titular de Sanidad ha subrayado que la capacidad de respuesta actual responde a un incremento sostenido de la inversión pública desde 2018, periodo en el que los recursos globales de Ceuta han crecido más de un 8%, destacando las subidas del 12% en el ámbito hospitalario y del 22% en los servicios de Urgencias.

Este refuerzo se ha consolidado a pesar de que el cierre fronterizo previo provocó un descenso global de la actividad asistencial de un 34%.

Finalmente, García ha aplaudido la profesionalidad demostrada por las plantillas sanitarias y los equipos de apoyo de Cruz Roja, garantizando que el Ministerio de Sanidad mantendrá una colaboración estrecha con las autoridades locales de Salud Pública para preservar los estándares de calidad y universalidad del Sistema Nacional de Salud.