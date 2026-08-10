Guardiola acusa al Gobierno de trasladar a las CCAA sus "responsabilidades" en la gestión de la crisis de Ceuta

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rechazado que el Gobierno central traslade a las regiones sus propias responsabilidades en la gestión de la crisis de Ceuta.

A través de un mensaje en la red social 'X', María Guardiola ha afirmado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez "no puede imponer a las comunidades autónomas" el "cómo afrontar una situación que no ha sabido prever".

"Extremadura rechaza esta deriva que sólo pretende trasladar a las regiones las responsabilidades que corresponden al Gobierno", ha criticado la líder extremeña.

Guardiola considera que "antes de imponer" el Gobierno tendría que gestionar. "Y lo más importante, actuar para que no se pierdan más vidas", ha agregado.

"Ceuta tiene todo el derecho a recibir los recursos que le corresponden en un momento crítico y el gobierno de la Junta de Extremadura lo apoya firmemente. El Estado debe garantizar la seguridad y la integridad territorial", ha continuado.

"Esto no va de enfrentar territorios, ni buscar fracturas para enmascarar los problemas. Esto consiste en asumir la situación con humanidad, seriedad y una voz firme", ha agregado.

Guardiola ha trasladado este mensaje después de que la propia Junta de Extremadura haya informado de que no acudirá a la Comisión Sectorial Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno de España para la semana que viene y cuyo objetivo será abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados que han llegado en los últimos días a Ceuta.

La región extremeña se suma a otras dos comunidades autónomas, Castilla y León y Aragón, que también han informado ya de su no asistencia a la comisión.