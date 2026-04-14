Moncloa mantiene su presión a la justicia y da por hecho que un tribunal superior rectificará al juez Peinado: "No hay nada"

El Gobierno mantiene su indignación ante la actuación del juez Juan Carlos Peinado y da por hecho que un tribunal superior corregirá su decisión sobre Begoña Gómez. Desde Moncloa expresan abiertamente su desacuerdo y cuestionan la instrucción.

Precisamente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sido el más contundente al asegurar que la causa "ha avergonzado a muchos jueces y magistrados" y ha provocado un daño "seguramente irreparable" al prestigio de la justicia. Además, ha mostrado su "confianza absoluta" en que una instancia superior revoque las decisiones del juez: "Donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer".

Bolaños ha insistido en que será un tribunal "imparcial, independiente" el que analice el auto, aunque en Moncloa ya anticipan el sentido de esa resolución. El Ejecutivo sostiene que no existen indicios contra la mujer del presidente y defiende su "absoluta inocencia".

Críticas públicas y en privado

La respuesta del Gobierno introduce una novedad respecto a otras ocasiones, en las que se limitaba a expresar respeto a las decisiones judiciales. En esta ocasión, Moncloa ha evitado cualquier gesto en esa línea y ha optado por la descalificación directa de la instrucción.

Fuentes del Ejecutivo reconocen además en privado un profundo malestar con el contenido del auto, que califican de delirante y lamentable. Incluso apuntan a una motivación política en la actuación judicial: "Hay jueces que hacen política y este es un ejemplo evidente", señalan.

Desde el Gobierno también subrayan que no es casual el momento en el que se ha conocido la decisión, coincidiendo con el viaje oficial de Pedro Sánchez a China acompañado por Begoña Gómez.

El PSOE denuncia una "estrategia" de la derecha

El PSOE ha ido más allá. Los socialistas aseguran que el caso nace de una denuncia basada en "bulos y noticias falsas" y lo enmarcan en una estrategia de "acoso y derribo" contra el presidente del Gobierno.

Además, destacan la "casualidad" de que el auto se haya conocido el mismo día en que el principal investigador del caso Kitchen ha señalado a Mariano Rajoy como "el Asturiano" dentro de la trama.

Los socialistas sostienen que la instrucción ha sido "errática y prospectiva" y recuerdan que ha sido corregida en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid. En este sentido, insisten en que la actividad profesional de Begoña Gómez es "intachable" y confían en que "la verdad terminará imponiéndose".