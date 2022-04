Medina y Luceño declaran hoy ante el juez por cobrar 6 millones en comisiones en la venta de material sanitario

Los empresarios Luceño y Medina están citados a declarar este lunes ante el juez por las comisiones que cobraron como intermediarios en la compra de mascarillas, test y guantes a un empresario malasio para el Ayuntamiento de Madrid. Se investigan delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos graves para el fiscal porque se produjeron "en el momento más álgido de la pandemia" cuando "había miles de fallecimientos diarios".

El fiscal que firma la querella, Luis Rodríguez Sol, afirma que los comisionistas ofrecieron al Ayuntamiento adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China con el objetivo de obtener un "exagerado e injustificado" beneficio económico.

Medina ganó una comisión de un millón de euros que, según el sumario de la investigación, transfirió días después a una cuenta en Países Bajos dejando una de sus cuentas bancarias prácticamente vacía y la otra en números rojos.

Con esta comisión, Medina compró un velero y dos bonos de inversión por valor de 200.000 euros cada uno. El fiscal Rodríguez Sol solicitó en su querella el embargo del velero y las cuentas bancarias del empresario, pero al comprobar que tenía menos de 250 euros fijó una fianza de 981.000 euros.

El facilitador

En su declaración ante el fiscal, Luis Medina contó que jugó un papel de facilitador y que fue la persona que contactó con el Ayuntamiento aprovechando su condición de personaje público y su amistad con un familiar de Martínez-Almeida. Además, también confirmó que el propio alcalde de Madrid le "llamó o escribió para darle las gracias" por la donación de 283.000 mascarillas en pleno auge de la pandemia.

"Del monto total si lo sumas, entre lo que se lleva él y lo que me llevo yo, me llevo menos de un 10% de comisión, que está dentro de lo normal", declaró el empresario que, también se quejó de que el juez aceptara la presencia del Ayuntamiento de Madrid en la causa en calidad de perjudicado. "El asunto se dio por concluido y el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución, por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación".

El negociador

Alberto Luceño, por su parte, fue el encargado de las negociaciones con Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid. Luceño se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, que iba a ser la encargada de realizar la importación. Collado está citada a declarar como testigo el próximo 9 de mayo, aunque el PSOE ha solicitado al juez que la cite como investigada.

Según la investigación, cobró más de 5 millones de euros en concepto de comisiones que se gastó en una estancia en un hotel de Marbella, tres relojes Rolex, doce vehículos de lujo y una vivienda en Pozuelo. El juez ha bloqueado tres de sus cuentas bancarias y tarjetas por valor de casi 130.000 euros y ha embargado la vivienda de lujo que compró. Luceño contó al fiscal que, algunos de los coches los compró como forma de inversión. "Hemos vendido tres ya. Los compramos porque valían 700.000 u 800.000 euros y los conseguimos por 399.000", aseguró.