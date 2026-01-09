De mediador a señalado: las conexiones de Zapatero con el chavismo

Desde 2015, José Luis Rodríguez Zapatero ha tejido una red única de vínculos con Venezuela que lo sitúa como interlocutor privilegiado del régimen chavista, reconocido tanto por Caracas como por gobiernos españoles de distinto signo. Su rol como observador electoral, facilitador de excarcelaciones y mediador político persiste en 2026, con el Gobierno español valorando públicamente su labor mientras aclara que no actúa con mandato oficial.

En plena crisis tras la detención de Nicolás Maduro, estos lazos vuelven a ser noticia: el chavismo agradece su contribución a la liberación de presos y España confirma su trayectoria histórica en un contexto de transición venezolana.

El arranque oficial: mediador en 2015 a petición de la oposición

Zapatero inicia su implicación en Venezuela en 2015, integrado en un grupo internacional de expresidentes democráticos que responde a la petición expresa de la oposición venezolana para mediar en la crisis política. El proceso arranca en República Dominicana bajo la égida de la OEA y UNASUR.

El Gobierno español, entonces liderado por Mariano Rajoy, reconoce oficialmente esa labor cuando Zapatero contribuye a la liberación del líder opositor Leopoldo López. Posteriormente, su papel se consolida en procesos de diálogo retomados por Noruega y otros actores europeos.

Observador electoral en comicios controvertidos

Desde 2018, Zapatero actúa como observador internacional en elecciones venezolanascuestionadas por la comunidad internacional, incluyendo los comicios presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020. En 2024, se reúne con Maduro días antes de las elecciones legislativas.

Admite públicamente que el Gobierno venezolano cubre los gastos de sus viajes, justificándolo como práctica habitual en misiones de observación. Participa en la verificación de resultados electorales y mantiene contacto con todas las partes, consolidando su perfil como figura de confianza para Caracas.

Presente en Venezuela como observador invitado por Maduro el 28 de julio, en esos comicios donde la oposición denuncia pucherazo masivo y falta de actas. Maduro proclama victoria pese a encuestas que daban ganador a Edmundo González; Zapatero guardó silencio pese a expectativas de validación.

Facilitador de excarcelaciones y gestos de distensión

En 2024, Zapatero desempeña un papel discreto pero clave en la salida a España del opositor Edmundo González, presidente electo venezolano según la oposición. Declina dar detalles públicos "para no romper la confianza" con las partes implicadas.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, le agradece expresamente su contribución a la liberación de un "número importante" de presos políticos venezolanos y extranjeros, anunciada como "gesto unilateral de paz" cinco días después de la captura de Maduro por Estados Unidos. Entre los liberados figuran cinco ciudadanos españoles, según Exteriores.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió en rueda de prensa la trayectoria de Zapatero desde 2015: "Realiza una labor que el Gobierno reconoce y valora". Recuerda que su mediación inicial contó con el respaldo del Ejecutivo de Rajoy.

Sin embargo, Exteriores precisa que "Zapatero no actúa en nombre del Gobierno de España ni cuenta con mandato suyo". Pedro Sánchez asume personalmente la interlocución oficial con Edmundo González y el nuevo Gobierno venezolano liderado por Delcy Rodríguez, ofreciendo los "buenos oficios" de España para la transición.

Contactos directos con la cúpula chavista

Nicolás Maduro: Múltiples reuniones desde 2016, incluyendo encuentros privados en Caracas y Madrid. Zapatero le visitó en el Palacio de Miraflores en varias ocasiones.

Jorge Rodríguez: Interlocución sostenida durante una década, culminando en el reconocimiento público del 7 de enero de 2026 por las excarcelaciones. Rodríguez lo describe como alguien que "viene sumando todas sus capacidades para la convivencia nacional".

Delcy Rodríguez: Contacto frecuente con la actual presidenta interina de Venezuela, en el contexto de la transición post-Maduro.