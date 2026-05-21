Marta García Aller señala la fina línea entre consultoría y tráfico de influencias en el caso Zapatero: "Seguimos sin una ley que regule el lobby"

¿Qué pasa cuando te llama por teléfono el presidente? Porque a los ex presidentes se les sigue llamando presidentes. ¿Qué pasaba en un ministerio cuando te llama Zapatero? ¿Y en una empresa pública? ¿Una embajada? ¿Y una multinacional? Qué pasa cuando el que te pide un favor es un expresidente del Gobierno que tiene mucha, mucha influencia en el actual Gobierno. ¿Consultoría o tráfico de influencias?

Qué pasa si eres un alto funcionario y te llama a pedirte un favor el vértice, al menos, el vértice moral del partido que Gobierna, el vértice moral de la izquierda (y no sabemos también si el vértice de una organización criminal… eso es lo que está investigando el juez).

Mientras la Audiencia Nacional sigue investigando al expresidente Zapatero por blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, hay mucha gente nerviosa. Gente importante. Con altos cargos. Porque cuando un expresidente coge el teléfono al otro lado se le ponen los que mandan. ¿Son los que mandan unos mandados?

Cuenta hoy El Confidencial que la UDEF tiene mensajes y correos electrónicos que demuestran que ZP facilitó a su amigo Julio Martínez el acceso a funcionarios clave de la Administración. Con la influencia pasa como con las discusiones. Uno no influye si el otro no quiere.

Y, según las pesquisas de la UDEF, Zapatero y su núcleo de confianza ejercieron presiones para obtener contratos, ayudas y favores para sus clientes. La investigación retrata al ex presidente del Gobierno como una llave maestra de la Administración para beneficiar a aquellos que abonaban comisiones por sus servicios. El mando a distancia de las puertas adecuadas.

Seguimos sin una ley que regule el lobby. Y el borrador que lleva años atascado en el Congreso prometiendo una transparencia que nunca llega ni siquiera aspiraba a regular la influencia de los expresidentes de Gobierno. No es una zona gris. Es un pantano de fango y arenas movedizas en las que temen hundirse muchos altos cargos a los que ahora el juez investiga porque un día, al descolgar el teléfono, era ZP.

¿Moraleja?

Llegan muchas turbulencias

por el tráfico de influencias