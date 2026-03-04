Marta García Aller muestra sus dudas ante la comparecencia de Sánchez: "¿Logrará apaciguar a Trump?"

¿Cuántas veces te diría eso Fernando Ónega en este mismo minuto de radio? ¿Cuántas miles de veces? Y aunque no le gustara ser noticia, sino contarlas, hoy tiene que serlo. A nuestro pesar. Ha muerto Fernando Ónega. Periodista. Maestro de periodistas. Gracias por todo, Fernando. Y, gracias, Carlos, por el honor de sucederle cada día en este minuto radio tan suyo.

Minuto en el que me da tiempo todavía a contarte la que se está liando entre España y Estados Unidos después de las palabras de Trump. Dijo ayer que España es un aliado terrible, hostil, por negarse a dejarle las bases militares de Rota y Morón para sus ataques a Irán. Y por no gastar el 5% del PIB en Defensa, que no se le ha olvidado.

¿Qué puede hacer realmente Trump contra España en represalia por no colaborar en su guerra de Irán? Trump ha amenazado con "cut off all trade". ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Cortar todas las relaciones comerciales? ¿Embargo total? ¿Puede hacer eso? ¿Hay base legal?

A ver, estando en la Unión Europea, teóricamente no podemos recibir sanciones comerciales directas. Y su Tribunal Supremo ya le puso coto a los aranceles. Claro, que Trump no es muy de cumplir las normas, así que si quiere materializar sus amenazas encontrará la forma.

Y no sé cuánto tranquilizará que Bruselas garantice "la protección de los intereses europeos", sobre todo teniendo en cuenta que Trump amenazó a España al lado del canciller Merz, la primera economía europea, y el alemán no dijo ni mu. Bueno sí, le dio la razón en lo de la OTAN. Y calló cuando Trump se metió con la propia Alemania, y con Merkel. Y con Zelenski. Nada. Merz calló. Le faltó ponerse a silbar.

Así que lo más tranquilizador seguramente sea que cuando Trump amenaza, a menudo se queda en un calentón, un incidente diplomático. A no ser que Trump se enfade más y lo convierta en algo personal. Más. En un rato habla Pedro Sánchez. ¿Logrará apaciguar a Trump? ¿Lo intentará siquiera?

