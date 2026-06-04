Marta García Aller contrasta el crecimiento de la economía con el avance de la corrupción: "El PIB marca récords, las cloacas también"

Ayer el presidente Sánchez insistía en que España avanza. Y anunció que va a iniciar los trámites para presentar los Presupuestos Generales del Estado. Pero para el año que viene ya si eso, que si apura le coincide con la campaña. El presidente aprovechó también para presumir de que hará el mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás en la historia de la democracia. Jamás en la historia de la democracia es mucho tiempo.

Para insistir en lo mucho que avanza España, el presidente presumió también de lo que crece el PIB, de los 22 millones y pico de afiliados, del mix energético y de reindustrialización y del sector farmacéutico y de coches. De lo que no tuvo tiempo de hablar, mira tú, es del sumario del caso de Leire Díez que implica de lleno a su partido, a su Gobierno y, según la UCO, a él también.

Jamás en la historia de la democracia es mucho tiempo. Pero es verdad que estamos viviendo, como dice el presidente, un momento histórico. El PIB marca récords. Las cloacas, también. Mira que estaba alto el listón (y no hablo ahora de indicadores macro) pero lo que desvela el sumario que conocimos ayer marca un nuevo hito en la corrupción de la historia de la democracia. Y eso es mucho tiempo.

Según el material de incautado la semana pasada por la UCO, en aquello que no fue un registro, la directora general de la Guardia Civil tuvo tres reuniones de Leire Díez (ni fontanera ni cobarde). Esto implicaría de forma directa al ministerio del Interior, que había negado esas reuniones, en los planes de la presunta organización criminal de Santos Cerdán y Leire Díez para proteger al presidente.

Dice la UCO que Leire y compañía, con ayuda de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con la que dice que Leire se whatsapeaba, intentaban amedrentar a los agentes de la UCO que investigan causas que afectan al Gobierno. La Guardia Civil contra la Guardia Civil investigada por la Guardia Civil.

España avanza. La UCO, también.

¿Moraleja?

Hay tanta gente pringada en el sumario

que necesitamos un glosario