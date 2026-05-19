DANA

Maribel Vilaplana rechaza entre lágrimas declarar en la comisión de la dana del Congreso: "Yo no tenía ninguna responsabilidad política"

La periodista que comió con Carlos Mazón el día de la catástrofe de la dana en Valencia ha afirmado que ya aportó toda la información de la que disponía.

Maribel Vilaplana abandonó el parking a las 19:47 h tras su comida con Mazón el día de la dana

María Baraza

Madrid |

Maribel Vilaplana durante su comparecencia en en el Congreso

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana el pasado 29 de octubre de 2024, acude este martes al Congreso de los Diputados para responder las preguntas de los diputados. Vilaplana está citada en la comisión de investigación con motivo de la comida que mantuvo con el ex presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, horas antes de la tragedia que dejó 229 muertos.

Maribel Vilaplana ha afirmado en el Congreso que ya aportó en el juzgado toda la información de la que disponía y que "por responsabilidad y prudencia" no iba a decir nada más. "Esto es una comisión política y yo no tenía ni tengo ninguna responsabilidad política. No sé más", ha asegurado Vilaplana ante las preguntas de los diputados que, además, ha reafirmado que lo explicó todo en sede judicial.

En su declaración, Maribel Vilaplana, ha mantenido su postura ante la carencia de responsabilidades políticas que tenía y ha señalado que no está "coaccionada, señalada o amenazada". "Lo único que quiero es acabar con esto. Me siento juzgada", ha explicado en su declaración entre lágrimas.

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