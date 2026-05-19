Maribel Vilaplana rechaza entre lágrimas declarar en la comisión de la dana del Congreso: "Yo no tenía ninguna responsabilidad política"

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana el pasado 29 de octubre de 2024, acude este martes al Congreso de los Diputados para responder las preguntas de los diputados. Vilaplana está citada en la comisión de investigación con motivo de la comida que mantuvo con el ex presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, horas antes de la tragedia que dejó 229 muertos.

Maribel Vilaplana ha afirmado en el Congreso que ya aportó en el juzgado toda la información de la que disponía y que "por responsabilidad y prudencia" no iba a decir nada más. "Esto es una comisión política y yo no tenía ni tengo ninguna responsabilidad política. No sé más", ha asegurado Vilaplana ante las preguntas de los diputados que, además, ha reafirmado que lo explicó todo en sede judicial.

En su declaración, Maribel Vilaplana, ha mantenido su postura ante la carencia de responsabilidades políticas que tenía y ha señalado que no está "coaccionada, señalada o amenazada". "Lo único que quiero es acabar con esto. Me siento juzgada", ha explicado en su declaración entre lágrimas.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.