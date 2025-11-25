Maribel Vilaplana abandonó el parking a las 19:47 h tras su comida con Mazón el día de la dana

La investigación judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha incorporado un nuevo elemento relevante: la hora exacta a la que la periodista Maribel Vilaplana abandonó el aparcamiento donde permaneció tras despedirse del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Según los datos de su tarjeta bancaria, ya en manos del juzgado, la salida del parking se registró a las 19:47 horas.

Vilaplana declaró ante la jueza que, tras finalizar la comida en el restaurante El Ventorro alrededor de las 18:45 h, se dirigió a su coche, donde permaneció "trabajando con el ordenador y contestando mensajes" hasta abandonar el aparcamiento. Durante ese mismo intervalo de tiempo, el teléfono de Mazón registró una interrupción de 37 minutos, entre las 18:57 y las 19:34 h, en la que el presidente no respondió llamadas, pese a que se vivían minutos críticos por el avance de la dana.

Según el testimonio de la periodista, mientras ambos estaban juntos en el restaurante Mazón recibió "muchas llamadas y mensajes", pero él no le informó del contenido y ella no escuchó ninguna referencia explícita a la dana o a las lluvias. Confirmó además que el presidente la acompañó hasta el parking antes de marcharse caminando solo.

La jueza pide contrastar el comprobante del pago

El juzgado ha solicitado a la periodista el comprobante del pago realizado en el aparcamiento con el fin de cruzar datos con la empresa gestora y fijar el minuto exacto de salida. Vilaplana, sin embargo, aseguró no conservar el ticket. Por ello, la jueza ha reclamado directamente la información tanto a la empresa del parking como a la propia periodista.

Estos nuevos datos son importantes, porque los tiempos del aparcamiento se consideran potencialmente determinantes para aclarar dónde estuvo Mazón durante los momentos más críticos de la emergencia, y más teniendo en cuenta que su teléfono dejó de estar operativo en el mismo periodo en que Vilaplana permanecía en su vehículo.

Por ello, la confirmación de que Vilaplana salió del parking a las 19:47 h refuerza la reconstrucción temporal que está realizando la jueza y que podría resultar clave para esclarecer el comportamiento y las decisiones del expresident durante la gestión de la tragedia.

La causa penal sigue abierta y avanza en torno a las piezas documentales y testificales que permitan reconstruir, minuto a minuto, las actuaciones de las personas implicadas en la tarde del 29 de octubre de 2024.