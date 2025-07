Marcial Dorado asegura que el PSOE le hizo una "oferta" para soltar "una bomba" contra Feijóo antes de las elecciones del 23J

Marcial Dorado ha roto su silencio años después para conceder una entrevista a El Confidencial en la que anuncia que recurrirá su sentencia por narcotráfico y blanqueo. "Siempre dije que en cuanto me quedara algo de sangre en las venas lucharía por que se aclare la verdad", afirma Dorado, que insiste en que no es narcotraficante y tiene una condena que se la ha "metido injustamente".

Además, Dorado destaca que recibió una oferta por parte del PSOE en la que se habló de soltar una "bomba" contra Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones generales del 23 de julio:"Tuve una oferta, que se habló de una bomba. 'Va a salir una bomba'. Con dinero, eh (…) Viene del partido contrario (…) Vino una oferta de un tío que... No quiero hablar más. No quiero tener nada que ver con ella".

"Hablaban 'va a estallar esto, va a estallar lo otro...' Había unas palabras que había... tal... Quedó en nada", afirma Dorado, que también habla en la entrevista sobre la relación que mantuvo con Feijóo y que se acabó en 2002, varias años antes de su primera condena: "Salíamos incluso con las mujeres, tomábamos un vino (…) Salíamos a cenar. Por Santiago. Era visible. Por la Isla de Arousa, por Vigo... Era visible. No había nada que ocultar".

De la "amistad" con Feijóo a las famosas fotografías

Así, Dorado señala que tenían una relación de "amistad" porque "era una buena persona y nada más", que hicieron varios viajes más juntos, como Picos de Europa, Ibiza o su propia casa de la playa en Bayona. Sobre las famosas fotos en las que aparecen Feijóo y Dorado, el propio Dorado cuenta que se las reparten y muchas las tenía ubicadas "en sobres y metidas en cajones", pero un tiempo después desaparecieron: "Yo no veo las fotos ahora. Ahí lo removieron todo (…) Claro que se las llevaron. Nunca me enteré de que se las llevaron porque cuando se hizo el registro de mi casa debían ser diez de Aduanas".

Marcial Dorado también ve interés en que aparezcan las fotografías en un determinado momento: "Se sabe de las fotografías desde el registro. En 2003, Fraga sabe que hay una mafia grande en Galicia y entonces dice: 'uy, aquí todo esto huele muy mal. Hay que limpiar todo, sacar al secretario del PP de Galicia y traer a Feijóo para que lo limpie'. ¡Ja! Ahí se levantan los de Orense, los propios de la Xunta que no quieren que Feijóo venga con la escoba. Y dicen 'bueno, tenemos las fotos. Sacamos las fotos y a Feijóo lo jodemos. Este ya no levanta cabeza'".

"En las elecciones de Galicia de 2009 estoy condenado, pero no hay sentencia. La sentencia sale a finales de 2011. Entonces dicen 'ya está. Tenemos un narcotraficante. Las próximas elecciones son en 2013, 2014. Hay que sacarlas justo cuando sean las elecciones', pumba. Fotografías. Interesaba desde el PP y desde todos los grupos que me hicieron esto, que yo fuera narcotraficante", defiende Dorado.

En este sentido, Dorado muestra su enfado con Feijóo. "El PP sacó las foto con los otros, con los del PSOE. Se unieron todos ahí (…) Lo que pasa es que este (Feijóo) tendría que tener un poco más de... para mí... Es igual (…) Ya no voy a llamarle nada. No voy a llamarle nada porque me voy a calentar (…) Lo mínimo que pueden hacer es averiguar. Ellos vieron un juicio. Ellos sabían por los abogados lo que se hizo conmigo (…) Es muy difícil que salga en mi defensa. Pero me había gustado que me mandara un recado y me dijera 'mire, hemos investigado a Marcial con esto... eh, lo siento mucho, es una condena. Pero sabemos que hay periodistas... o tenemos policías que saben que... un poco que tu juicio se pueda...'".

Por último, sostiene que Feijóo será "peor que los demás" por lo que se hablará del recurso que presentará a la condena por narcotráfico. "Le dije a mi abogado 'mira, hay que meter el recurso cuando más rápido, porque cuando entre Feijóo, van a decir que meto el recurso para éste me ayude'. Por que si salgo absuelto, van a decir que ha sido él".