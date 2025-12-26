Mamen Mendizábal sobre el discurso del Rey: "Es muy oportuno, pero a los partidos no les viene bien"

La periodista Mamen Mendizábal ha reflexionado en la Tertulia de Más de uno sobre las palabras del rey Felipe VI, que pidió "ejemplaridad" y "diálogo" a los partidos políticos ante la "inquietante crisis de confianza" que viven las sociedades democráticas y que alimenta los "extremismos, radicalismos y populismos".

El monarca abogó este miércoles durante su discurso de Nochebuena por la convivencia, al tiempo que alertó del "hastío" ciudadano ante la tensión y crispación política, que derivaba en una "inquietante crisis de confianza" en las sociedades democráticas. Sus palabras fueron aplaudidas por los principales partidos políticos, PSOE y PP, pero criticadas por Sumar, Podemos y los nacionalistas.

Las reacciones al discurso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, suscribió el llamamiento de Felipe VI a la convivencia y su reivindicación de la Constitución y de la Unión Europea. Desde el PSOE, su presidenta Cristina Narbona, aplaudió que el rey advirtiese de las amenazas a la convivencia democrática y dijo que su partido estaba comprometido con garantizar la "máxima ejemplaridad en la acción pública".

Los partidos a la izquierda del PSOE hicieron, sin embargo, un análisis completamente distinto de las palabras del rey. Podemos calificó a Felipe VI de "nieto político de Franco", acusándole de jugar "para los fascistas" con un mensaje de antipolítica que pone en el "mismo plano a víctimas y victimarios" y exigió la misma reacción "al racista y al antirracista, al machista y las feministas".

Mientras, desde Sumar hablaron de "decepción". Su portavoz, Verónica Martínez Barbero, sostuvo en redes que "frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado", sino que la democracia se defiende garantizando derechos "aquí y ahora".

El mensaje de Óscar Puente

Durante la Tertulia de Más de uno, John Müller ha dicho que el titular de que PP y PSOE suscriben el discurso es "mentira", ya que el sanchismo, representado por Óscar Puente "prefiere seguir polarizando y llevando agua a su molino con esa actitud".

Se refiere Müller al mensaje publicado en 'X' por el ministro de Transportes en el que volvió a sembrar la polémica -tan sólo un día después del mensaje del rey- al comparar a Feijóo y Carlos Mazón con Francisco Franco y José Millán-Astray: "Same vibes", decía su mensaje.

La reflexión de Mamen Mendizábal

Para Mamen Mendizábal, el discurso de Felipe VI es "muy oportuno", pero cree que a los partidos "no les viene bien", ya que en un escenario de citas electorales como prevé ser 2026, "tener a la población crispada, caliente y enfrentada es lo que funciona de cara a los comicios".

"Saber que hay dos bloques enfrentados -uno el de la derecha, otro el de la izquierda- y librar batallas ideológicas para intentar rascar votos" es lo que funciona, según Mendizábal.

La periodista considera que a los partidos no les conviene "aceptar como propio" un discurso que, a la vez, es muy "necesario" porque "ayuda a templar esa crispación que no conduce a nada y que provoca un enfrentamiento peligroso".